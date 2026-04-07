PREDSEDNIK ZAVRŠIO KONSULTACIJE: Vučić razgovarao sa predstavnicima tri stranke (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće od 10 časova konsultacije najpre sa predstavnicima Socijalističke partije Srbije, zatim sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, pa sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije.

Nakon svih sastanaka, predsednik će se obratiti medijima u 13 časova.

12.10 - Vučić se sastao sa predstavnicima SDPS

Na konsultacije koje se održavaju u Predsedništvu Srbije došao je predsednik stranke Rasim Ljajić sa saradnicima.

11.12 - Počele konsultacije sa predstavnicima Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini

Delegaciju DSHV predvodi predsednik stranke Tomislav Žigmanov.

Predstavnici Socijalističke partije Srbije stigli su na konsultacije sa predsednikom.

Obraćanje Ivice Dačića

Ivica Dačić je rekao da je ovo njegov prvi radni zadatak posle crnog 25. februara.

- Iako još ne radim u punom kapacitetu, učinio sam taj napor i odazvao se iz poštovanja prema predsedniku republike. Moj stav o izborima znate, ja sam mu i rekao, ako si me zbog toga zvao, nisi morao ni da me zoveš. Koliko vidim u ovoj zemlji se jedino zalaže Vučić. Ja sam za redovne izbore, da su česti izbori dobri oni bi bili i u nekim drugim organizacijama, kao što je crkva. Nemam ništa protiv, uvek sam spreman za izbore, ali hoću da kažem da i oni koji traže izbore nisam baš siguran da žele izbore - rekao je on.

Dačić ističe da je potrebno da se zna neki rok, ali da izbori treba da budu što bliže redovnim rokovima.

- Mi smo spremni za te izbore, kao i uvek, zato što je SPS neuništiva. Što se tiče ovih drugih pitanja, ponosni smo na našu dobru saradnju svih ovih godina. Mi nismo imali nikakvih razmimoilaženja kada je reč o strateškim ciljevima, tako da i u ovom trenutku, znamo da je teško na međunarodnoj sceni, ali takođe smatramo da Srbija ima državno rukovodstvo koje pre svega vodi računa o interesima Srbije. Izbori ne bi ništa tu doprineli - dodao je predsednik SPS.

On kaže da nije razgovarano o nekim drugim pitanjima koja mogu interesovati javnost.

Na konsultacije koje se održavaju u Predsedništvu Srbije došli su predsednik SPS Ivica Dačić kao i funkcioneri stranke Snežana Paunović, Dušan Bajatović, Đorđe Milićević, Novica Tončev i Aleksadar Antić.

