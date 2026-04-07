Obrknežev: Sprečena katastrofa koja je mogla da parališe region

Analitičar Nebojša Obrknežev izjavio je danas pokušaj diverzije na gasovodu kod Kanjiže, gde su pronađeni eksploziv i sredstva za njegovo aktiviranje, bio udar i na Srbiju i na Mađarsku, zato što je Turski tok jedina "žila kucavica" koja trenutno transportuje gas iz Rusije prema Evropi.

Obrknežev je za Tanjug rekao, govoreći o tome što su u nedelju pronađena dva velika paketa eksploziva nedaleko od gasovoda Turski tok koji spaja Srbiju i Mađarsku, da iako su potpisi stranaca očigledni kod ovog pokušaja diverzije, Srbija ni u koga ne upire prstom, i dodao da ostaje da se vidi šta će tok istrage pokazati.

Napomenuo je da je mogla da se desi ozbiljna katastrofa da je ovaj pokušaj diverzije bio uspešan, odnosno da je moglo u eksploziji da dođe do stradanja ljudi koji se nalaze u neporednoj blizini, da je moglo da dođe do prekida snabdevanja u jednom delu Srbija na određeno vreme, kao i da je Mađarska mogla da ostane bez gasa.

"Kada uzmemo u obzir diplomatski rat Mađarske i Hravtske zbog ruske nafte, prekid snabdevanja ruskom naftom i gasom preko Ukrajine, vi imate jedine cevovode koji funkcionišu sa Mađarskom preko Srbije. Ako govorimo o celokupnoj trasi, Crnom moru, Turska, Bugarska i Srbija, na toj dužini celokupnog balkanskog toka trebalo bi se obratiti pažnja i pojačati bezbednosne snage, što je i urađeno", poručio je on.

Komentarišući to što pojedini tvrde da je ovaj pokušaj diverzije zapravo "izrežirana predstava", Obrknežev je rekao da je ovo bila ozbiljna potencijalna tragedija koja je sprečena, a koja se ponovo spinuje.

Kako je naveo, nejasno je da neki koriste ovoliko ozbiljne situacije za pokušaj spinovanja i manipulaciju javnosti da se sve ovo činilo u dogovoru zbog pomoći premijeru Mađarske Viktoru Orbanu na izborima.

"Ajde da uzmemo drugu logiku, da se to desilo a imate pre toga prekid ruske nafte prema Mađarskoj, prekid ruskog gasa prema Mađarskoj, problem Brisela i Budimpešte, problem Zagreba i Budimpešte, i ukoliko bi se desila i ova diverzija da nemaju više gasa valjda bi građani u Mađarskoj rekli da se dešavaju ozbiljni problemi upereni našem lideru Orbanu, vidimo nestabilnost i zašto bismo glasali za njega. Pojedini ne idu tom logikom, već surpotno", izjavio je on.

Obrknežev je istakao da je ovo moglo da utiče na ekonomsku i energetsku stabilnost Mađarske, koja bi se direktno odrazila na svakog građanina.

Kada je reč o Srbiji, Obrknežev je ocenio da se Srbija u ovoj situaciju pokazala kao zemlja koja je otvorena za saradnju sa svima, da vodi računa o bezbednosti kritičnih infrastruktura ma čije one bile, i dodao da Vojno bezbednosna agencija i Beznednosno informativna agencija izuzetno dobro rade svoj posa.