'MOJ STAV ZNATE' Dačić se oglasio o izborima nakon konsultacija sa predsednikom Vučićem

Predsednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić izjavio je danas nakon konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je ova stranka uvek spremna za izbore, ali da je on za redovne izbore ili da vanredni izbori budu što bliže redovnom roku, dodajući da su razgovarali i o spoljnoj politici i strateškim ciljevima i da tu nema razmimoilaženja.

"Moj stav o izborima znate. Prema tome ja sam mu i rekao da ako si me zbog toga zvao, nisi morao ni da me zoveš. Koliko ja vidim, u ovoj zemlji se za izbore zalaže jedino Vučić. Ja sam za redovne izbore, mora da se zna kada su izbori, da su izbori dobri, česti izbori bi bili u nekim drugim organizacijama kao što je crkva. Ali nemam ništa protiv, uvek smo spremni za izbore", rekao je Dačić novinarima posle sastanka sa Vučićem.

Istakao je i da nije siguran da su oni koji su tražili izbore spremni za njih i da ih žele.

"Što se toga tiče, kao što sam rekao, mislim da izbori treba da budu i da se održavaju u rokovima u kojima se održavaju izbori. Da li će to moći da budu redovni rok za predsedničke i parlamentarne izbore, ali u svakom slučaju, videćemo. Izbori treba da budu što bliže tim redovnim rokovima kako su predviđeni Ustavom i zakonima", rekao je Dačić.

Dačić je naveo da je SPS spreman za izbore kao i uvek, jer je, kako je rekao SPS neuništiv.

Kada su u pitanju druge teme, Dačić kaže da su sa predsednikom razgovarali o strateškim pitanjima kao i o spoljnoj politici i da tu ne postoje razmimoilaženja.

"Ponosni smo na našu dobru saradnju svih ovih godina. Mi nemamo problema, nemamo nikakvih razmimoilaženja kad je reč o strateškim ciljevima, kuda naša zemlja ide. Tako da i u ovom trenutku, što se tiče spoljnopolitičke orijentacije, pošto je to jedna od tema, znamo da je teško na međunarodnoj sceni, ali takođe smatramo da, Srbija ima državno rukovodstvo koje vodi, pre svega, računa o interesima Srbije i da će takvu politiku nastaviti i dalje. Izbori ne bi ništa doprineli u rešavanju svih tih problema koji bi eventualno nastali zbog neke velike međunarodne ekonomske krize", naveo je Dačić.

Dačić je rekao da je ovo njegov prvi radni zadatak nakon 25. febuara i istakao da zbog bolesti još uvek ne radi u punom kapacitetu, ali da se odazvao pozivu iz poštovanja prema predsedniku Republike, kao predsednik Socijalističke partije.

Dodao je da je zadovoljan saradnjom SPS i SNS i da je cilj SPS-a da jača prisutnost u javnosti.

"U tom smislu hteo sam da danas budem ovde prisutan, iako lekari nisu baš za to, da se previše izlažem ovakvom načinu života, jer tri meseca od ovog događaja je vreme kada moram da redovno idem na kontrole i gde moram da smanjim svoje aktivnosti. To je sve", rekao je Dačić.

Rekao je da sa predsednikom nisu razgovarali o drugim temama.

Autor: D.Bošković