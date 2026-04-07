VUČIĆ O EKSPLOZIVU PRONAĐENOM KOD KANJIŽE: Bave se time nadležni organi, nećemo da izlazimo sa zaključima dok ne budemo sigurni

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Tokom obraćanja posle konsultacija sa političkim strankama, predsednik Srbije je odgovarao i na pitanja novinara. Između ostalog bilo je i reči o eksplozivu pronađenom kod Kanjiže.

- Mi smo se ponašali profesionalno i odgovorno. Količina i snaga je razorne moći. Ne postoji mogućnost za sprečavanje požara da se tako nešto desilo. Godinu i po dana krize na teritoriji Srbije, nikada Vojska reč nije rekla. Oni koji kažu da su hteli da se mešaju u izbore u Mađarskoj - sram ih bilo. Mi smo se držali profesionalno i odgovorno, mi imamo određene tragove, ali o tome ne govorimo. Bave se time nadležni organi, nećemo da izlazimo sa zaključima dok ne budemo sigurni. Znamo da je lice koje je trebalo to da uradi imalo vojni čin u svojoj državi. Mi Mađarskoj mesecima ne bismo mogli da dostavljamo gas. Ponosan sam na profesionalizam, odgovornost i posvećenost naših ljudi. Ja ću da se bavim činjenicama - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković

