'TAKVA IZJAVA NE SME DA POSTOJI' Vučić o rečima ministra Bratine: Ako je to istina ja se izvinjavam svim studentima i građanimaa

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentariosao je izjave ministra Borisa Bratine.

- Ako je to istina ja se izvinjavam svim studentima i građanima. Takva izjava ne sme da postoji. Mi smo 15 meseci izdržali, do ubistva Milice Živković, izdržali smo da ne postoji nijedna žrtva. U zemlji u kojoj sam ja predsednik niko neće da ubija studente. Predsednik sam u zemlji u kojoj ću svaki put da zaštitim život svakog čoveka, studenta. Moje lično izvinjenje još jedanput, zbog neoprostivo loše izjave ministra, bez obzira da li je izvučena iz konteksta. Je li mislite da je neki Škoro ili Bakić jači od mene? Mislite da ih se plaši Danilo, Andrej, ali moramo da ćutimo. I kada ih pobedimo sledeći put, opet ćemo da im pružimo ruku - rekao je predsednik.

Autor: D.Bošković

