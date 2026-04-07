Vučić se obratio studentima: Poslao JASNU PORUKU, pomenuo i ministra Borisa Bratinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na instagramu jasnom porukom povodom izjave ministra informisanja Borisa Bratine, a koja se odnosila na studentne.

- Ja se izvinjavam svim studentima u ovoj zemlji, ja se izvinjavam svim građanima ove zemlje zbog neoprostivo loše izjave koju je ministar dao, bez obzira da li je izvučena iz konteksta ili ne - naveo je Vučić u opisu snimka.

U pitanju je deo konferencije za medije, na kojoj je izeđu ostalog komentarisao i izjavu ministra Bratine:

