PETKOVIĆ: SRBI I ROMI NA KOSOVU DELE ISTU STRAVIČNU SUDBINU! Direktor Kancelarije za KiM poslao jasnu poruku: Nećemo vas ostaviti na milost Prištini!

Povodom Svetskog dana Roma, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručio je da će Srbija nastaviti snažno da pomaže romsku populaciju na prostoru KiM kroz obrazovni sistem, zdravstvenu zaštitu i socijalna davanja.

Petković je podsetio na tešku istorijsku povezanost dva naroda, ističući da su Srbi i Romi nakon 1999. godine prošli kroz nezapamćene golgote.

Zajednička istorija patnje pod pritiskom Prištine

Direktor Kancelarije za KiM je naglasio da pripadnici romske zajednice i danas trpe iste nepravde kao i njihove srpske komšije:

"Romska populacija koja je ostala da živi na Kosovu i Metohiji i danas je suočena sa raznim vidovima diskriminacije i obespravljivanja od strane Prištine. Zajednička istorija patnje Srba i Roma u južnoj pokrajini obavezuje nas na kontinuiranu brigu i solidarnost", naveo je Petković.

Pomoć koja život znači

Pored redovnih davanja, najavljeni su i novi projekti koji će direktno uticati na kvalitet svakodnevice Roma na Kosmetu. Prioriteti ostaju:

Obrazovanje: Osiguranje uslova za školovanje dece u srpskom sistemu.

Zdravstvo: Dostupnost svih medicinskih usluga i lekova.

Projekti zapošljavanja: Unapređenje ekonomskog položaja porodica.

"Nastavićemo da radimo na projektima od značaja za unapređenje života, jer je naša obaveza da podržimo one koji su ostali uz svoju državu i svoje komšije", zaključio je Petković.

Autor: D.S.