AKTUELNO

Politika

POKS izašao iz koalicije NADA i formirao svoju poslaničku grupu

Izvor: Pink.rs, Foto: Logo ||

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS) saopštio je da je prekinuo sve veze sa dosadašnjim partnerima iz koalicije NADA i u Narodnoj skupštini Republike Srbije zvanično formirao poslaničku grupu pod nazivom „POKS“.

Kako je navedeno u saopštenju te stranke, parlamentarnu grupu koja je formirana u utorak, čine narodni poslanici Mihailović, Đorđević, Đurković, Braunović i Nikolić, uz, kako se dodaje, jasnu tendenciju daljeg proširenja.

"Ovim potezom POKS je stavio tačku na učešće u koaliciji NADA, odlučan da više ne deli politički front sa pojedincima čije brojne afere i kompromitujuće mrlje iz prošlosti bacaju senku na istinsku opozicionu borbu", ističe se u saopštenju POKS-a.

Dodaje se da nova poslanička grupa POKS ostaje nosilac desničarske ideje i opozicija, usmerena, kako je navedeno, "isključivo na zaštitu državnih interesa i obnovu Kraljevine Srbije".

Koaliciju NADA, kako je navedeno na njenom sajtu, činili su do sada POKS, Demokratska stranka Srbije (DSS) i još 25 pokreta, stranaka, udruženja i grupa građana.

#Nada

#Novi DSS

#POKS

POVEZANE VESTI

Politika

Vladimir Jelić stao uz Jovanovića! Akter u desetinama finansijskih afera optužen sa seksualno zlostavljanje i uznemiravanje! (FOTO)

Politika

Vučić čestitao izbor nove Vlade, Macutu poručio: Učinite sve što možete da zemlju vratite na put uspeha

Politika

DSS I POKS SA PICULOM! Velike kvazi-patriote bojkotuju Skupštinu, ali ne i sastanke sa strancima!

Politika

'STRUČNJACI KOJI SU ISEKLI CELU TOPLANU U NOVOM SADU I OVI ŠTO BI DA NAM DAJU NOVOG KOŠTUNICU, OMILJENA SU MI TEMA' Lider naprednjaka o DSS i POKS: Št

Politika

Protest vam je najvažniji?! Sram vas bilo! Toliko o pijetetu! Brnabić: Za nas nema ničeg prečeg od utvrđivanja odgovornosti i pomoći porodicama

Politika

GRADONAČELNIK ĐURIĆ ODGOVORIO POKS-u: Produbljujеtе političkе podеlе i širitе mržnju