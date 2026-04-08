SKANDAL! Nataša Miljković se zahvalila na podršci seksualnom manijaku, proteranom iz Amerike

Inače, ovaj čovek je jedan od glavnih boraca protiv litijuma.

Miljković se zahvaljuje na podršci takvom čoveku, on je, kako vidimo, uzdanica srpskih opozicionara i ne skida se s tajkunskih medija.

KO JE NENAD KOSTIĆ?

Jedan od predvodnika kampanje protiv iskopavanja litijuma u Srbiji je profesor Nenad Kostić, čovek koji je zvanično zaveden u američku akademsku bazu podataka nedoličnog polnog ponašanja. Da, dobro ste pročitali, reč je o čoveku koji je svojevremeno, kao profesor na univerzitetu u američkoj saveznoj državi Ajova, "učestvovao u ozbiljnim i ponovljenim nedoličnim aktivnostima", što se jasno može videti iz printskrinova koje objavljujemo uz ovaj tekst, a potiču iz zvanične američke baze podataka i svima su javno dostupni.

KRŠENJE ZAKONA

Dakle, kao što rekosmo, prema podacima američke akademske baze podataka o polnom nedoličnom ponašanju (Academic Sexual Miscondunct Database), Kostić je 2005. dobio otkaz na univerzitetu u Ajovi u Sjedinjenim Državama. On je, kako se navodi u ovoj američkoj bazi, učestvovao u ozbiljnim i ponovljenim nedoličnim aktivnostima.

Dve studentkinje, naime, optužile su saveznu državu Ajovu za kršenje zakona o građanskim pravima. Slađana Prišić, apsolventkinja biohemije, biofizike i molekularne biologije, i Laura Dutca, apsolventkinja hemije, tvrde da su ih univerzitetski zvaničnici diskriminisali i da nisu postupili kako treba nakon što su upoznati s pritužbama da su pretrpele polno uznemiravanje profesora Nenada Kostića.

Svaka tužba sadrži odvojene tvrdnje sa sličnim temama - studente je maltretirao član fakulteta. U oba slučaja, koji su zasnovani na tužbama podnetim u okrugu Polk 11. avgusta 2005, tvrdi se da su zvaničnici univerziteta znali za Kostićevo neprimereno ponašanje 1998.

ZASTRAŠIVANJE

Jedna od studentkinja Slađana Prišić tvrdi da je Kostić više puta seksualno uznemiravao u periodu od dve godine. Prišićeva je i zatrudnela s njim, a u tužbi tvrdi da je "bio uključen u nemilosrdnu kampanju uznemiravanja, uhođenja i zastrašivanja, koja je osmišljena da bi bila naterana da abortira". U drugoj tužbi se tvrdi da je Dutcu seksualno uznemiravao Kostić u martu 2004.

U junu 2004. odbor za reviziju fakulteta univerziteta u Ajovi utvrdio je da je Kostić učestvovao u ozbiljnim i ponovljenim nedoličnim ponašanjima i preporučio državi Ajova da nastavi sa sankcijama protiv njega.

Autor: A.A.