STEVANDIĆ UPOZORAVA: Srbija na meti 'unutrašnjeg terorizma' – država mora biti beskompromisna!

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić poručio je da se pokušaj terorističkog akta u Srbiji ne sme potceniti ni na sekundu, ocenivši ga kao trenutno najveću opasnost po državu. Stevandić je naglasio da ovaj događaj nije samo izolovan incident, već ogledalo opasnih društvenih okolnosti.

"Ovo je nešto što se ne sme potceniti ni sekunde. Ovo je najveća opasnost za Srbiju. Pokušaj terorističkog akta u Srbiji govori o ukupnim društvenim okolnostima, a ne samo o nameri da se pokuša uticaj na izbore u Mađarskoj ili da se poremete dobri odnosi Srbije sa svojim komšijama", izjavio je Stevandić.

On je oštro ukazao na to da unutrašnja opstrukcija države traje već duži period, uz, kako kaže, podršku određenih medijskih i akademskih krugova.

"Ako pogledamo zadnjih godinu dana u Srbiji, možemo da vidimo da je postojala medijska podrška unutrašnjem terorizmu. Imali smo profesore i rektore koji vaspitavaju studente kako da napadaju svoju državu, da je blokiraju, da univerziteti postanu stecišta pirotehničkih sredstava, topovskih udara, šlemova, radio-stanica... što normalno nalazimo samo u nekim terorističkim ćelijama", rekao je Stevandić i dodao da je reč o pokušaju da se patriotizam proglasi nazadnim, a napadi na državu modernim i demokratskim.

Stevandić je podsetio da je Srbija danas oaza stabilnosti u kojoj "istovremeno ručaju i borave predstavnici sukobljenih svetskih strana i sila", ali da upravo ta činjenica nekome očito smeta. Zbog toga je uputio direktan apel nadležnim institucijama.

"Dosta je bilo toga da se država povlači pred onima koji je ruše pod maskom demokratije. Država mora da bude nemilosrdna. Nema trgovine, pogađanja i kompromisa sa onima koji bi ovu državu izložili bilo kakvom terorizmu, bilo onom koji dolazi spolja ili onom koji se podstiče iznutra. Red i zakon moraju biti iznad svega", zaključio je Stevandić.

POVEZANE VESTI

Politika

'KAKO SE ZOVEŠ? REPUBLIKA! A PREZIVAŠ? SRPSKA!' Nenad Stevandić objavio SIMBOLIČAN SPOT povodom dana RS: Ne zaboravi NIKAD dan kada si rođen! (VIDEO)

Politika

Stevandić: Šta god Srbima pokušate da otmete, zabranite ili ukinete, oni od toga jednog naprave dvoje!

Politika

Stevandić: Vučić je digao vojsku Srbije, zato je velika meta srbomrzaca koji sklapaju vojne saveze

Politika

PREDSEDNIK NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE POVODOM DANA RS: U dušu i kamen pod grbom Nemanjića i himnom Bože Pravde uklesali su ga najbolji od nas

Izbori 2024

Stevandić: Trijumf državotvorne ideje na izborima u Srbiji

Region

Stevandić pesmom odgovorio 'hejterima': Tebi, Srpska!