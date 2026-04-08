AKTUELNO

Politika

Božić: Tužilaštvo u Srbiji je zaista ugroženo ovih dana, Posebno od momenta kada je Marinika Tepić počela da piše svoje 'optužnice'

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Sandra Božić, potpredsednica Pokrajinske vlade, odgovorila je potpredsednici Stranke slobode i pravde Marinki Tepić.

- Tužilaštvo u Srbiji je zaista ugroženo ovih dana. Posebno od momenta kada je Marinika Tepić počela da piše svoje “optužnice” koje koristi za političko obračunavanje - navela je Tepić i dodala:

Možda je njena potajna želja da postane tužilac, ali se čini da se “ne bi najela hleba” u toj profesiji, pošto ne može da pobegne od manira iznošenja kleveta i laži po kojim je pamtimo kao političara. Videli smo razne “optužnice” Marinike Tepić, ali nikako da obznani onu o tome kada je obamnjivala javnost da se predsednik Srbije nalazi na slikama koje su zalepljene na zaplenjenim paketima narkotika ili da se na mestu kokošinjca nalazi plantaža marihuane u Moroviću koju štiti država.

- Lista takvih baljezgarija Marinike Tepić je tolika da se ne vredi ni prisećatii, ali je zato treba pitati gde nestadoše novci iz pokrajinskog budžeta kada je vodila Pokrajinski sekretarijat? To je pitanje za koje bi moglo da se zainteresuje tužilaštvo i koje bi lako moglo da se pretoči u pozamašnu optužnicu za proneveru i korupciju - istakla je Božić i naglasila:

Svojim sramnim istupom i napadom na brata predsednika Srbije dokazuje još jednom da nema zadršku u tome da se politički obračunava sa političkim neistomišljenicima putem najprljavijih napada na članove porodice Vučić. Jedini “dokaz” koji Marinika ima za svoje “optužbe” jeste činjenica da se radi o članu porodice Vučić, što je po njoj dovoljno za optužbu, presudu i kaznu.

- Očigledno je da je to “pravda” za koju se oni zalažu i koju prizivaju kroz pozive na nerede i građanski rat, zbog toga što nisu u stanju da dođu na vlast putem izbora - dodala je Božić.

Autor: S.M.

#Marinika Tepić

#Sandra Božić

#Stranka slobode i pravde

#Tužilaštvo

#optužnica

