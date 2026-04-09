AKTUELNO

Politika

Milićević za Pink: Navikli smo da svakodnevno od strane opoziciono-blokaderske opcije slušamo i pretnje i izlive mržnje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević govoreći o pretnjama krvoprolićem Miodraga Majića kaže da u jednom trenutku mora doći do pitanja odgovornosti, to je ključna reč.

- Za ovo neko mora snositi odgovornost, za sva dešavanja koja imamo proteklih 15 meseci. Navikli smo da svakodnevno od strane opoziciono-blokaderske opcije slušamo i pretnje i izlive mržnje - kazao je Milićević u Novom jutru TV Pink.

Kako kaže, opoziciono-blokaderska opcija je za njega opozicija koja se krije pod plaštom protesta jer 13 godina nemaju nikakvu politiku.

- Imaju mogućnost da predstave sebe kao alternativu - naveo je on.

Podrška blokadera i protesti zbog N1

Dejan Ilić obratio se tokom protesta organizovanog zbog prodaje privatnog medija N1 i rekao da da nije bilo N1 ne bi bilo ni ''njih'', a na to Milićević kaže da je time rečena suština.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je suština... Sve vreme su kreatori i ideolozi kampanje koja se vodi 15 meseci - ocenio je Milićević i istakao da su sami rekli da bi zatvarali medije koji bi imali suprotno mišljenje.

Ružić

Upitan da li će Branko Ružić ''leteti'' iz SPS-a kaže:

Svaka ozbiljna i odgovorna stranka ima svoje unutrašnje organe koji su samostalni, nezavisni, oni donose odluku. Najavljena je sednica Statutarne komisije, verujem da će i o tome razgovarati.

Autor: Pink.rs

#Politika

#SPS

#Srbija

#blokaderi

#Đorđe Milićević

POVEZANE VESTI

Politika

Milićević za Pink: Susret Vučića i Makrona veoma važan, predsednik Srbije se bori za budućnost zemlje (VIDEO)

Politika

'TO SU BOLESNICI' Milićević za Pink o sramnim komentarima na mrežama: Sklanjali su to od Dačićeve dece, tim ponašanjem govore samo o sebi (VIDEO)

Politika

Milićević za Pink: Dolazak Ursule fon der Lajen znak stabilizacije odnosa između Brisela i Beograda (VIDEO)

Politika

'BLOKADA PUTEVA JE NEDOPUSTIVA' Milićević za Pink: Srbija kao odgovorna država ne može da dozvoli da neko parališe život građana (VIDEO)

Politika

Milićević za Pink o drami ispred Skupštine: To je jasno definisan čin, to je teroristički akt (VIDEO)

Politika

'Niko ne želi da izvrši pritisak na tužilaštvo' Milićević za Pink: Čovek je naoružan zapalio šator, pucao na nedužne ljude, to jeste teroristički akt