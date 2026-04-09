SMETA IM ŠTO MISLIMO SVOJOM GLAVOM! Kojčić: Blokaderi bi da vrate Srbiju u vreme kada su drugi vladali umesto nas!

Politički filozof Dragoljub Kojčić gostovao je u „Novom jutru“ na TV Pink, gde je analizirao aktuelne političke događaje i pritiske na državu. On je tom prilikom razotkrio matricu po kojoj deluju određeni centri moći, povlačeći direktnu paralelu sa istorijskim metodama manipulacije masama.

Komentarišući pritiske koji dolaze sa različitih strana, Kojčić je jasno poručio:

– Smeta im što mislimo svojom glavom! Blokaderi bi po svaku cenu da vrate Srbiju u vreme kada su drugi vladali umesto nas. Postoji jedan istorijski presedan koji sve to objašnjava, recimo kada je drug Lenjin došao na vlast onda je radnička klasa bila izvor njegovog suvereniteta, a ona je bila potpuno amorfna bezlična niko nije imao pojima, 90 odsto je bilo nepismeno. I onda onaj ko vrši vlast u ime te amorfne mase, on je zapravo suveren, a ne oni. To je taj model koji i danas prepoznajemo u određenim centrima moći koji pokušavaju da konstruišu volju naroda tamo gde je nema – objasnio je Kojčić.

On je istakao da se danas Srbija suočava sa pokušajima destabilizacije koji se uvek aktiviraju u ključnim momentima.

– Ovo što danas vidimo nije ništa drugo nego pokušaj da se sruši poverenje u institucije i u samu državu. Mi prisustvujemo jednoj matrici koja se ponavlja svaki put kada Srbija pokaže snagu ili stabilnost. Namerno se u javni prostor ubacuju teme koje treba da izazovu konfuziju, da narod ne bi video realne rezultate i napredak koji se ostvaruje. Srbija je danas u specifičnoj poziciji jer je postala subjekt koji donosi odluke u sopstvenom interesu. To je ono što smeta onima koji su navikli da mi budemo objekat nad kojim se vrše eksperimenti. Mi više ne pristajemo na ulogu poslušnika. Svaki put kada napravimo korak napred u ekonomiji ili jačanju naše odbrambene moći, pokreće se mašinerija pritisaka. Ali taj nivo suvereniteta se mora braniti, jer je to jedini put ka stvarnom poštovanju države – naglasio je on.

Kojčić je upozorio da se pažnja javnosti namerno skreće na sporedne teme.

– Pažnja javnosti se često namerno skreće na potpuno nebitne aktere i marginalne ličnosti. To služi kao paravan da bi se sakrila suština procesa koji se vode protiv naših nacionalnih interesa. Mi kao društvo ne smemo dozvoliti sebi taj luksuz da upadnemo u zamku i bavimo se sporednim likovima koji su tu samo da prave šum. Jedini pravi odgovor na kreiranje veštačkih afera i pokušaje unutrašnje destabilizacije jeste insistiranje na čistim činjenicama. Narod ima politički instinkt i prepoznaje razliku između državnika i onih koji služe stranim mentorima. Stabilnost je naš najveći kapital i mi je moramo čuvati po svaku cenu – zaključio je Kojčić.

Autor: D.S.