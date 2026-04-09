ALAL VAM KANDIDAT, BLOKADERI! Brnabićeva raskrinkala Đokića kao niko do sad: Takav nekome priča o moralu i intelektu!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić skrenula je pažnju na ozbiljnost trenutka u kom se zemlja nalazi, dok političar Đokić sa mesta rektora Univerziteta u Beogradu iznosi tvrdnje o navodnom „bankrotu vlasti“. Brnabićeva je u oštroj poruci poručila da ovakve tvrdnje zahtevaju pažljiv pogled na stvarne rezultate onih koji iz fotelja dele lekcije o moralu.

Hajde da letimično sagledamo ko nam to govori i kakav je zaista domet političara koji je uzurpirao Univerzitet u Beogradu – poručila je Brnabićeva i iznela niz poražavajućih činjenica:

– Đokić je postao rektor 2021. godine, uprkos tome što iza njega nije stao Senat Univerziteta, koji je glasao za drugog kandidata. To je bio presedan, ali njemu nije smetalo. Nije mario za autonomiju, bila je važna fotelja za koju je tražio podršku vlasti. Od kada je postao rektor, Univerzitet u Beogradu je svake godine zauzimao sve lošiju poziciju na svetskim rang listama. Te 2021. bili smo 348. mesto, a 2025. smo pali na 387. poziciju, što je najgori rezultat još od 2018. godine – istakla je ona.

„Pretvorio je Univerzitet u političku ćeliju“

Predsednica Skupštine optužila je Đokića da je podjarmio najvišu obrazovnu instituciju zarad ličnih političkih ambicija.

– Po prvi put od Drugog svetskog rata Univerzitet u Beogradu je obustavio predavanja. Umesto knjiga, Đokić je u zgrade ubacio topovske udare i krenuo u obračun za vlast. Napravio je dva strašna rekorda: zgradu Kapetan Mišinog zdanja, simbol Univerziteta, prepustio je „boljševičkim plenumašima“ koji su od spomenika kulture napravili brlog. Drugo, zahvaljujući njegovom delovanju, imamo prvu generaciju u kojoj oko 11.500 mladih ljudi nije diplomiralo, što je pad od 38 odsto u odnosu na prošlu godinu – naglasila je Brnabićeva.

Odsustvo empatije i morala

Posebno oštar deo poruke odnosio se na tragičan događaj na Filozofskom fakultetu.

– U njegovom mandatu je jedna studentkinja tragično izgubila život padom sa petog sprata. Tog dana, političar Đokić je otišao na proslavu na drugom fakultetu da pravi planove kako doći na vlast. Sedam dana kasnije, samo 50 metara od mesta gde je devojka stradala, slavodobitno je proglasio svoju kandidaturu – podsetila je ona i zaključila:

– Takav nekome priča o moralu i intelektu. Alal vam kandidat, blokaderi!

Autor: D.S.