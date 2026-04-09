Veselinović nakon konsultacija sa Vučićem: Izbori po primeni ODIHR preporuka, ne shvatam one što odbijaju razgovor

Predsednik Udruženih sindikata Srbije "Sloga" Željko Veselinović izjavio danas posle konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da oni ne odlučuju o tome da li će biti održani vanredni parlamentarni izbori i kada, ali smatraju da se nikakvi izbori ne mogu organizovati dok se ne primene sve preporuke ODIHR-a kao i da ne razume svoje kolege poslanike koji odbijaju razgovor.

"Mi nismo ti koji odlučujemo o tome kada će izbori biti. Kao partija koja očekuje rešenje narednih dana, smatramo da se pre svega moraju ispuniti preporuke ODIHR-a da bi se išlo na bilo kakve izbore", rekao je Veselinović nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru političkih konsultacija.

Podsećajući da je pre dve godine bio jedan od poslanika koji je štrajkovao glađu zbog toga što preporuke ODIHR-a nisu primenjene, Veselinović je kazao da ih je neophodno sve primeniti.

Istakao je da ne shvata svoje kolege poslanike koji su odbili razgovore sa predsednikom Republike navodeći da su mudri ljudi odavno govorili da je bolje "sto godina pregovarati, nego jedan dan ratovati".

"Nemamo toliko političku krizu, koliko imamo društvenu. Velika opasnost je što je Srbija podeljena zemlja. Mi smatramo da bez dogovora i razgovora ne možemo imati normalne izbore", rekao je Veselinović.

Navodeći da smo imali prilike da tokom lokalnih izbora u 10 jedinica lokalne samouprave vidimo u šta se pretvaraju izbori i dodao da se može zamisliti tek šta će se desiti ukoliko budu održavani u celoj zemlji.

"Nijedna glava, nijedan život nije vredan izbora i mi poručujemo svima da su razgovori neophodni. Mi smo razgovarali i sa studentima i sa opozicijom, odazvaću se i predsedniku uvek jer razgovor nema alternativu. Izbori treba da budu praznik demokratije, a ne praznik razbijenih glava", istakao je Veselinović.

Dodao je da će kao narodni poslanici uvek raditi na tome da se tenzije smire, da se vrate svi za pregovarački sto i da se tek po pronalasku dogovora i konsenzusa, ide dalje.

Naveo je i da su danas sa predsednikom Vučićem imali kvalitetan i konstruktivan razgovor, kao i da su zloupotrebili današnji sastanak kako bi razgovarali o Zakonu radu, Zakonu roditelj - negovatelj i svih pitanja koja se tiču radnika, penzionera.

Ono što je za njih važno, kako je rekao Veselinović, jeste da je neohodno da se dođe do razgovora i dogovora u vremenima koja su, kako je naveo, pred trećim svetskim ratom.

"Ekonomija i privreda u svetu posrću, Srbija neće biti pošteđena. Danas nam je bilo ključno da dobijemo garanciju da će plate i penzije biti redovne, da se fabrike neće zatvarati, da neće ljudi ostajati bez posla", kazao je.

Narodni poslanik Udruženih sindikata Srbije Sloga Đorđe Đorđić istakao je da ne razume i ne zna razlog zbog kojeg se njegove kolege nisu odazvale razgovoru.

"Ne mogu da razumem, ne želite razgovor sa predsednikom, a tražite pomoć od nekih drugih. Mi smo obavezni na razgovor i da nađemo kompromisno rešenje", kazao je Đorđić.

Dodao je da je u politiku ušao da se bori za nešto, a ne protiv nečega i dodao da želi da se bori da Srbija napreduje i da građani Srbije žive bolje.

