PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV BLOKADERA: Pucao u čoveka, pa zapalio šator, tužilaštvo traži da ide na robiju i lečenje!

Više javno tužilaštvo u Beogradupodiglo je optužnicu protiv V. A. (71) zbog postojanja opravdane sumnje da je 22. oktobra 2025. godine ispred Doma Narodne skupštine, pucajući iz pištolja koji je neovlašćeno nosio,pokušao da liši života oštećenog M.B, a potom nastavivši da ispaljuje projektile izazvao požar i doveo u opasnost život i telo više ljudi.

- Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Tužilaštvo je sudu predložilo da okrivljenom produži pritvor da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Takođe je predloženo da sud okrivljenog oglasi krivim i kazni ga po zakonu.

Stavljen je i predlog da nakon održanog glavnog pretresa sud okrivljenom izrekne meru bezbednosti – obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

- Postoji opravdana sumnja da je V. A. 22. oktobra 2025. godine oko 10:15 časova ispred Doma Narodne skupštine, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, usled psihoorganske razgradnje ličnosti u nivou blagog kongitivnog poremećaja, sa značajnijim ispadom egzekutivnih funkcija, koji boluje od organskog poremećaja raspoloženja, sa umišljajem pokušao da liši života oštećenog M.B - piše u saopštenju i dodaje se:

- Neovlašćeno noseći pištolj marke „Melior“ i 23 komada municije, okrivljeni je došao do šatora postavljnih na kolovozu ispred Doma Narodne skupštine, pa je ušao u drugi šator u nizu, gledano iz pravca negovog kretanja. Nakon što je oštećeni M.B. došao do šatora, kako bi proverio ko se nalazi unutra, Vladan A. je u pravcu oštećenog M.B. ispalio više projektila iz pištolja, od kojih je jedan pogodio oštećenog u desnu nogu koji se potom bacio unazad na drvene palete ispred šatora.

Tom prilikom, kako se dalje navodi u saopštenju, oštećeni M.B. je zadobio ustrelinu desne noge, koja predstavlja tešku telesnu povredu opasnu po život, čiji smrtni ishod je bio sprečen adekvatnim i pravovremenim medicinskim postupcima.

V. A. je potom, dok se još uvek nalazio u šatoru, upotrebom vatrenog oružja i požarom izazvao opasnost za život i telo ljudi i to oštećenog M.B, kao i N.P. i T.S, koji su se nalazili u blizini i koji su pružali pomoć M.B, te i drugih NN lica koja su se nalazila u neposrednoj blizini šatora.

On je nastavio da ispaljuje projektile u različitim pravcima, a potom je na neutvrđen način zapalio unutrašnjost šatora koji je počeo da gori.

Po izlasku iz šatora V. A. su prišli policijski službenici koji su se nalazili ispred zgrade Doma Narodne skupštine.

