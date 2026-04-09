ZAVRŠENE SEDNICE PREDSEDNIŠTVA I GLAVNOG ODBORA SNS Raguš: Mir, stabilnost, dijalog, interes građana, i Srbija i građani Srbije iznad svega (FOTO)

U Sava centru danas je održano zasedanje Predsedništva i Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS), nakon sadržajnih konsultacija Miloša Vučevića sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o vanrednim parlamentarnim izborima i društvenom dijalogu u zemlji. Vučević je nakon tih konsultacija istakao da SNS razume značaj izbora, ali da oni moraju biti sprovedeni u interesu države i građana, a ne pojedinih političkih stranaka.

Po završetku sednica Predsedništva i Glavnog odbora SNS, obratila se potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš:

"Neverovatno dugo su trajali i Predsedništvo i Glavnog odbora SNS.

Predsednik Vučević nas je obavestio da zbog državničkih obaveza predsednik Vučić nije mogao da prisustvuje.

Mir, stabilnost, dijalog, interes građana, i Srbija i građani Srbije iznad svega, to su ključne stvari", rekla je ona.

Sednici su prisustvovali potpredsednici Glavnog odbora Stranke Ana Brnabić, Siniša Mali, Irena Vujović, Nevena Đurić i Aleksandar Šapić, kao i predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić.

Takođe, na sednici u bili i ostali funkcioneri stranke i članovi Glavnog odbora Adrijana Mesarović, Bratislav Gašić, Aleksandra Sofornijević, Jelena Žarić Kovačević, Sara Pavkov, Zlatibor Lončar, Aleksandar Mirković, Uglješa Mrdić, Milovan Drecun...

Pre sednice Glavnog odbora, održana je sednica Predsedništva SNS, a obe sednice održane su u Sava centru nakon razgovora delegacije SNS sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u okviru konsultacija koje vodi sa političkim strankama.

Vučević je ranije danas izjavio da je delegacija SNS imala konstruktivan i sadržajan sastanak sa predsednikom Vučićem navodeći da su zadovoljni što je predsednik pozvao na širi društveni dijalog i dodao da su teme današnjeg sastanka bile raznolike.

On je rekao da će preneti ostalim članovima stranke ključne poruke sastanka sa Vučićem, koji zbog obaveza ne može da prisustvuje, kao i da će se unutar SNS otvoriti širi dijalog, a planirano je da se u aprilu otvori i na nivou opština i gradova.

Vučević je naveo da je SNS spreman za izbore kada god da budu i dodao da održavanje izbora nije pitanje procene jedne političke stranke i interesa jedne stranke ili neke koalicije već da je prioritet interes države i građana.

On je naveo da će se SNS apsolutno voditi time i prihvatiti argumentaciju od strane predsednika Republike i Vlade Srbije kada se bude donosila odluka o raspisivanju izbora.

Među prvima u Sava centar stigli su Miloš Vučević, Ana Brnabić, Siniša Mali, Irena Vujović, Bratislav Gašić, Milenko Jovanov, Aleksandar Martinović, Darko Glišić, Aleksandar Šapić, Nikola Selaković i Zlatibor Lončar, praćeni mnogobrojnim istaknutim članovima stranke.

Tokom današnje sednice članovi Predsedništva i Glavnog odbora razmatraće ključne poruke sa sastanka sa Vučićem i plan daljih aktivnosti stranke, uključujući otvaranje šire debate na nivou opština i gradova. Sam predsednik Vučić, kako je ranije danas rečeno, nije u prilici da prisustvuje sednici, čiji će fokus biti i na strategiji SNS prema dijalogu sa drugim političkim akterima i očuvanju društvenog mira u zemlji.

Predsedništvo očekuje da danas definiše smernice za unutrašnji dijalog i politički program stranke za budućnost Srbije, usklađen sa državnom strategijom "Srbija 2030–2035.", a zaključci sednice biće saopšteni neposredno nakon zasedanja.

Autor: A.A.