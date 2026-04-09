POČELA SEDNICA GLAVNOG ODBORA Čelnici SNS-a u Sava centru, prisustvuju Vučević, Brnabić, Mali, Glišić...

U Sava centru u Beogradu počela je sednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) kojom predsedava predsednik stranke Miloš Vučević.

Sednici prisustvuju potpredsednici Glavnog odbora Stranke Ana Brnabić, Siniša Mali, Irena Vujović, Nevena Đurić i Aleksandar Šapić, kao i predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić.

Vučević je nakon tih konsultacija istakao da SNS razume značaj izbora, ali da oni moraju biti sprovedeni u interesu države i građana, a ne pojedinih političkih stranaka.

Među prvima u Sava centar stigli su Miloš Vučević, Ana Brnabić, Siniša Mali, Irena Vujović, Bratislav Gašić, Milenko Jovanov, Aleksandar Martinović, Darko Glišić, Aleksandar Šapić, Nikola Selaković i Zlatibor Lončar, praćeni mnogobrojnim istaknutim članovima stranke.

Tokom današnje sednice članovi Predsedništva i Glavnog odbora razmatraće ključne poruke sa sastanka sa Vučićem i plan daljih aktivnosti stranke, uključujući otvaranje šire debate na nivou opština i gradova. Sam predsednik Vučić, kako je ranije danas rečeno, nije u prilici da prisustvuje sednici, čiji će fokus biti i na strategiji SNS prema dijalogu sa drugim političkim akterima i očuvanju društvenog mira u zemlji.

Predsedništvo očekuje da danas definiše smernice za unutrašnji dijalog i politički program stranke za budućnost Srbije, usklađen sa državnom strategijom "Srbija 2030–2035.", a zaključci sednice biće saopšteni neposredno nakon zasedanja.

