OGLASIO SE SORENSEN NAKON SASTANAKA U BEOGRADU: Postignut napredak u razgovorima sa Vučićem i Petkovićem

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen saopštio je da je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i glavnim pregovaračem Petrom Petkovićem razmotrio napredak u sprovođenju Zakona o strancima na Kosovu i Metohiji i naveo da je ostvaren napredak u diskusiji o ključnim pitanjima dijaloga.

- Dobri sastanci sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i glavnim pregovaračem Petrom Petkovićem, uz napredak u diskusijama o ključnim pitanjima dijaloga i razmatranje napretka u sprovođenju Zakona o strancima. Dogovorena je potreba da se ostane angažovan i da se zajednički radi za konkretnu korist svih - naveo je Sorensen u objavi na Iksu.


Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, razgovarli su danas sa Peterom Sorensenom o ključnim pitanjima dijaloga Beograda i Prištine, fokusirajući se na bezbednost srpskog naroda.

