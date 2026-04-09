'AKO SU BLOKADERI ZADOVOLJNI PORAZOM, NAŠA POBEDA JE JOŠ VEĆA' Ministarka Pavkov: Srbiji trebaju stabilni i odgovorni ljudi, a oni nemaju ni trunke odgovornosti - EVO ŠTA JE NAJAVILA

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov izjavila je gostujući na Informer televiziji da će SNS, ukoliko blokaderi nastave da se ponašaju i rade onako kako rade, imati još bolji rezultat i pravac, te da im je pobeda još slađa.

- Smatram da sve ono što blokaderi rade njima se direktno obija o glavu i o njihovu „politiku“. Koliko god se trude nemaju rezultat koji žele. Mislim da oni treba sami sa sobom da porazgovaraju. Ako su oni zadovoljni rezultatima lokalnih izbora, ja sam još zadovoljnija, jer ako oni nastave ovako mi ćemo imati još bolji rezultat i pravac. Ako su zadovoljni svojim porazom nama je naša pobeda još slađa. Nikako da razumeju da mi inamo čoveka koji strateški razmišlja, a to je predsednik Vučić - rekla je Pavkov.

Blokaderi, kako je rekla Pavkov, imaju političara Đokića.

-Oni imaju Đokića, od skoro i formalno pravo političara, a da li će im to doneti sreću, ne znam. Sramne su izjave nekoga ko je do pre dva dana bio akademski radnik. Njemu je nenormalno da je policija ušla na fakultet gde se desila tragedija. Paradigma se pravi oko nenadležnosti određenih tela da rade svoj posao u ovoj državi. To je politika Đokića, da se potpuno uništi institucija i sistem. Oni su stalno u formi koja je ambivalentana. Ovo je uređena država gde policija radi svoj posao i štiti svoje građane. Danas dijalog nije normalna stvar. Kako vetar duva tako menjaju svoje delovanje političko. Vrlo neprirodno izgleda kako je izašao na balkon kao i kako je polagao venac. Indoktrinisano - navela je Pavkov.

Pavkov smatra da su Srbiji neophodni stabilni i odgovorni ljudi, a da blokaderima to nedostaje.

-Nemaju odgovornosti u svojim delovanjima. Nemoguće je da posle tragedije na Filozofskom fakultetu nemamo nijedan potez odgovornosti prema kući koju vode. Narodu je sada više nego jasno da ono što su predstavljali na revolucionarnom, mladalačkom talasu nije istina. Vučević je doneo odgovornu ostavku. U tom momentu doneti odgovornu političku odluku govori o njegovoj stabilnosti i odgovornosti prema svakom građaninu. A sada, šta sve gledamo, i ništa od odgovornosti. Mi smo tu da sistemski nađemo način za generalni boljitak društva - rekla je Pavkov.

Jedino predsednik odlučuje o datumu izbora

Na Predsedništvu stranke i Glavnom odboru SNS, kao što je rekla PAvkov, govorilo se o završenom izbornom procesu.

-Govorilo se i o tome šta treba da radimo intenzivnije, da nađemo rešenja za neke naše stvari. Sve u svemu uvek možemo bolje - rekla je Pavkov.

Pavkov je navela da jedino predsednik Vučić može da odluči kada će biti raspisani izbori.

- Troši nam energiju, ako se bavimo datumom. Sagledavamo greške, pa ćemo videti - rekla je Pavkov.

Uskoro završetak kapitalnog projekta

Ministarka je najavila da sledeće nedelje predstoji jako važan događaj, a to je završetak kapitalnog projekta, a to je Regionalni centar za otpad Kalenić Ub.

Autor: D.Bošković