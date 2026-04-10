DA LI SU IZBORI NA PRAGU? Marina Raguš otkrila šta se dešavalo iza zatvorenih vrata SNS!

Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) Marina Raguš izjavila je, nakon sednica Predsedništva i Glavnog odbora stranke, da su prioriteti mir, stabilnost i interes građana, kao i nastavak dijaloga sa svim političkim akterima, uz napomenu da su u svakom trenutku spremni za izbore, prenosi Tanjug.

O datumu parlamentarnih izbora

Odgovarajući na pitanja novinara o mogućim parlamentarnim izborima, Raguš je istakla da nije bilo reči o konkretnom datumu. Kako je navela, predsednik Srbije Aleksandar Vučić će, kao nadležan, proceniti kada je pravo vreme za njihovo održavanje.

"Mi smo spremni u svakom momentu da izađemo na izbore, to smo pokazali i sada za ovih 10 lokalnih samouprava. Daćemo sve od sebe, opet zbog građana Srbije, da se ta atmosfera više ne ponavlja, zato pružamo ruku, zato pozivamo na dijalog", rekla je Raguš, a prenosi ova agencija.

Izostanak Vučića i pobeda na lokalu

Na sednici je predsednik SNS Miloš Vučević obavestio članove da predsednik Vučić ne može prisustvovati zbog izuzetno važnih državnih poslova, ali da ih je detaljno informisao o obavljenim konsultacijama. Raguš je navela da su obe sednice počele zahvalnošću aktivistima zbog pobede na lokalnim izborima.

"Oni su u nepojamno teškim i neverovatnim okolnostima uspeli da ostvare pobedu, ne samo za Srpsku naprednu stranku, nego i za Srbiju", izjavila je Raguš.

Poziv na dijalog

Raguš je naglasila da SNS nastavlja da poziva na civilizovan razgovor, uprkos odbijanju druge strane.

"Prosto je neverovatno i ne možemo da se načudimo da ljudi koji su tražili vanredne parlamentarne izbore odbijaju dijalog sa najjačim političkim autoritetom u Srbiji", rekla je Raguš i dodala da će stranka preći preko svih uvreda jer "Srbija zaslužuje mnogo bolje".

Autor: D.S.