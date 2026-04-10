SNS Aranđelovac: Odluka suda ne ugrožava izbornu pobedu

Srpska napredna stranka (SNS) u Aranđelovcu saopštila je da odluka Višeg suda u Kragujevcu, kojom su poništene odluke Opštinske izborne komisije u vezi sa biračkim mestom broj 1, ne dovodi u pitanje izborni rezultat te stranke, ali da otvara ozbiljna pitanja u vezi sa regularnošću postupka i zaštitom biračkog prava.

U saopštenju se navodi da je SNS na lokalnim izborima ostvarila „nespornu pobedu“, te da ona ne može biti ugrožena naknadnim odlukama, ali da je obaveza stranke da ukaže na nepravilnosti koje su, kako tvrde, pratile izborni proces.

Naprednjaci ističu da se do sada nisu javno oglašavali kako ne bi vršili pritisak na sud, ali da su tokom postupka tražili izuzeće postupajućih sudija zbog sumnje u njihovu političku nepristrasnost, što nije prihvaćeno.

Prema njihovim navodima, na biračkom mestu broj 1 utvrđeno je da 41 građaninu nije bilo omogućeno da glasa usled, kako kažu, grubog kršenja izborne procedure. Navodi se da deo starijih i bolesnih lica, koja su se prijavila za glasanje van biračkog mesta, uopšte nije obiđen, dok oni koji jesu nisu mogli da potpišu zakonom propisanu potvrdu o glasanju, čime je, kako tvrde, ceo postupak učinjen nezakonitim.

U saopštenju se dodaje da o ovim okolnostima postoje svedočenja članova biračkog odbora i posmatrača, kao i da je u zapisniku navedeno da su 22 lica glasala van biračkog mesta bez potpisanih potvrda.

SNS navodi da je Opštinska izborna komisija upravo zbog tih nepravilnosti poništila glasanje, ocenjujući da je time zaštitila zakon i izborno pravo građana.

Stranka, međutim, kritikuje odluku Višeg suda, navodeći da je „zanemarila suštinske nepravilnosti i formalne razloge stavila iznad prava građana“. Posebno ukazuju na, kako tvrde, sporno tumačenje da građani kojima nije omogućeno da glasaju nemaju pravo da traže zaštitu.

„Ovakva odluka šalje uznemirujuću poruku da se izborna pravila mogu kršiti bez posledica i da zaštita biračkog prava nije prioritet“, navodi se u saopštenju.

Iz SNS-a poručuju da slučaj može predstavljati presedan koji bi mogao uticati na buduće izborne procese, uz ocenu da se na ovaj način otvara prostor za različita tumačenja izbornih procedura.

Saopštenje je potpisao Opštinski odbor Srpske napredne stranke u Aranđelovcu.