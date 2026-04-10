Petković: Nećemo dozvoliti da srpski narod ostane bez zdravstvene zaštite

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković saopštio je da je Priština danas, na Veliki petak, po nalogu Aljbina Kurtija, u srpskim selima u opštini Srbica - Suvo Grlo i Banje zatvorila jedine dve srpske ambulante u ovim mestima čime je više od 250 Srba direktno ostalo bez zdravstvene zaštite i medicinskih usluga i to uoči najvećeg hrišćanskog i srpskog praznika Vaskrsa.

On je naglasio da Kancelarija za Kosovo i Metohiju neće dozvoliti da srpski narod ostane bez zdravstvene zaštite i naći će način da im pomogne.

Petković je dodao i da je prilikom upada u sela Suvo Grlo i Banje, iščupana i tabla sa imenima obe osnovne šlole u ovim mestima, kao i sa Srednje tehničke škole u Suvom Grlu.

"O ovim eskalatornim potezima odmah sam obavestio posrednika u dijalogu Petera Sorensena i sve relevantne predstavnike međunarodne zajednice, jer ovakvo postupanje Prištine direktno predstavlja kršenje postignutog EU rešenja kojim se omogućava nesmetano funkcionisanje srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na KiM. Podsećam da je posrednik u dijalogu Peter Sorensen javno, na konferenciji u Prištini 14. marta poručio da je rešenjem 'sprečen bilo kakav prekid zdravstvenih i obrazovnih usluga", rekao je Petković.

Prema njegovim rečima novi eskalatorni potez koji je Priština povukla predstavlja direktni udar na srpske zdravstvene i obrazovne institucije i dolazi samo dan nakon Sorensenove posete Beogradu, čime Priština jasno stavlja do znanja da povlači jednostrane i protivpravne poteze koji za cilj imaju novu eskalaciju situacije na terenu.

"Očekujem hitnu reakciju međunarodnih predstavnika, jer ovakvi Kurtijevi potezi predstavljaju udar na samu srž postignutog dogovora, ali i tekovina dijaloga i ne smeju proći bez hitnog i adekvatnog angažmana onih koji su rešenje garantovali", zaključio je on.

Autor: Jovana Nerić