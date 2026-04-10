SRAMNO: Pogledajte šta je blokaderski profesor rekao kada je otkriveno ko jedini na FPN-u dobija desetke (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obelodanio je ove nedelje da je vlast i te kako svesna šta se dešava na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Beogradu, kao i da postoje profesori koji ocenjuju studente na osnovu toga da li idu na blokade ili ne, na šta je na sraman način reagovao blokaderski profesor s ove visokoškolske ustanove.

Naime, reč je o Bojanu Vraniću, kome je očigledno zasmetala poruka predsednika Vučića da će uskoro biti uhapšeni oni koji studente na ispitima prvo pitaju da li idu na blokade ili ne.

- Verujem da će i ti uskoro biti uhapšeni jer posedujemo tonske dokaze za to - otkrio je predsednik Aleksandar Vučić.

Blokader Vranić je, s druge strane, poručio kako država ne sme da istražuje ocenjivanje studenata na FPN-u.

- Sve i da je tačno, ali to zaista jeste stvar autonomije univerziteta. To je nešto što mi moramo unutar sebe da rešimo i postoje pravilnici kojima se to rešava. Nema tu šta policija i nema šta hapšenja - rekao je ovaj blokader gostujući na Radio-televiziji Vojvodine.

Podsetimo, predsednik Vučić je tokom jednog obraćanja ove nedelje obelodanio kako profesori s FPN-a daju desetke studentima koji idu na blokade, dok onima koji ne idu dele šestice.

Autor: Pink.rs