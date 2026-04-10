NAŠ NAROD NA KOSOVU I METOHIJI ČUVA SRPSKO IME I SRBIJU Vučević: Dok je njih dotle postojimo i mi OVU EMOTIVNU PORUKU JE UPUTIO ZA VASKRS (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Dnevnik

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je da je danas posebno privilegovan što je dobio poklon od srpske dece i porodica iz Velike Hoče.

- Danas se naše porodice u skladu sa verom i tradicijom spremaju za dolazeći najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Posebno sam privilegovan da sam i ove godine dobio poklon iz Metohije od naše dece i porodica iz Velike Hoče preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Hvala puno našem narodu na Kosovu i Metohiji što čuva srpsko ime i prezime i što čuvaju Srbiju na Kosovu i Metohiji. Dok je njih dotle postojimo i svi mi. I neka ova vaskršnja boja bude boja pobede, boja ljubavi i boja istine. Živela Srbija i uvek naše Kosovo i Metohija - rekao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić

