SRBIN IZABRAN ZA PREDSEDNIKA PARLAMENTA SLOVENIJE Brnabić mu čestitala: Nadam se našoj uspešnoj i bliskoj saradnji

Ana Brnabić čestitala je Zoranu Stevanoviću na izboru za predsednika parlamenta Slovenije, ističući važnost buduće saradnje.

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine, je na mreži Iks čestitala novoizabranom predsedniku parlamenta Slovenije - Zoranu Stevanoviću.

Predsednik antisistemskog pokreta Resnica (Istina) Zoran Stevanović izabran je danas za predsednika slovenačkog parlamenta, nakon što je njegov izbor na tajnom glasanju podržalo 48 poslanika.

Stevanovića, koji je poreklom Srbin, prema medijskim izveštajima podržala je dosadašnja opozicija iz redova Slovenske demokratske stranke Janeza Janše i Nove Slovenije.

Protiv njegovog izbora bili su poslanici dosadašnje vladajuće koalicije iz Pokreta Sloboda, Socijaldemokrata i Levice, koji navode da je ovo uvod u formiranje četvrte Janšine vlade.

Čestitam Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije. Želim mu mnogo uspeha u radu i nadam se našoj uspešnoj i bliskoj saradnji u budućnosti. 🇷🇸🇸🇮 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 10. април 2026.

Pokret Resnica je na izborima koji su održani 22. marta osvojio pet mandata i smatra se ključnim za formiranje vlade.

Na parlamentarnim izborima najviše mandata pripalo je Pokretu Sloboda (29), a jedan manje je pripao SDS.

Ranije danas održana je konstitutivna sednica 10. saziva Državnog zbora, nakon čega su potvrđeni poslanički mandati.

Čestiku povodom pobede je odmah uputila predsednica Narodne skupštine Srbije.

"Čestitam Zoranu Stevanoviću izbor za predsednika parlamenta Slovenije. Želim mu mnogo uspeha u radu i nadam se našoj uspešnoj i bliskoj saradnji u budućnosti.", napisala je Ana Brnabić.

Autor: Jovana Nerić