POSTOJI RECEPT ZA USPEH SRBIJE! Vučić ponosan na sve što je do sada urađeno - samo nam je OVO potrebno da još snažnije idemo napred

Predsednik Alekasandar Vučić istakao značaj jedinstva i nastavka razvoja kroz nove infrastrukturne projekte, investicije i očuvanje stabilnosti u zemlji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na društvenim mrežama porukom u kojoj je istakao ponos na dosadašnje rezultate i pozvao na jedinstvo u narednom periodu.

- Ponosan na Srbiju i sve što smo zajedno izgradili i uradili. Neophodno nam je jedinstvo da još snažnije idemo napred! - napisao je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Ova objava dolazi u trenutku kada se nastavlja realizacija velikih infrastrukturnih projekata, sa posebnim fokusom na izgradnju puteva i unapređenje saobraćajne mreže, kao i na otvaranje novih fabrika i jačanje industrijske proizvodnje. Paralelno sa tim, intenziviraju se napori u oblasti energetike usled složene situacije na globalnom tržištu, dok se u okolnostima brojnih sukoba i geopolitičkih tenzija širom sveta kao jedan od ključnih prioriteta ističe očuvanje mira i stabilnosti u zemlji.

Autor: Iva Besarabić