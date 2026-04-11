'ZA USKRS GRAĐANIMA SRBIJE POŽELEO MANJE NOVCA ZA BOLNICE, ŠKOLE...' Brnabić komentarisala monstruoznu objavu Tonina Picule

Izjava mrzitelja Srbije Tonina Picule izazvala je oštru reakciju predsednice Skupštine Ane Brnabić, nakon što je poručio da će se zalagati za ukidanje evropskih fondova Srbiji.

Ovakva poruka, posebno u susret velikom hrišćanskom prazniku - Vaskrsu, direktno je usmerena protiv interesa građana Srbije.

- Građani Srbije, za Uskrs vam Tonino Picula poručuje da će se boriti da vam ukinu sve EU fondove. Za Uskrs je njegova poruka da Srbiji želi manje novca za škole, bolnice, životnu sredinu, puteve i pruge, samo zato što sami želite da izaberete ko će da vodi Srbiju i zato što podržavate Aleksandra Vučića. Nakon što je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zamerio što vodi prosrpsku politiku, ovo je Piculina poruka za pravoslavni Uskrs. Kod takvog blokaderi trče na dijalog. Isti oni koji odbijaju svaki poziv na dijalog upućen od strane predsednika sopstvene zemlje.

— Ana Brnabic (@anabrnabic) 11. април 2026.

Picula je još jednom pokazao koliko mrzi našu zemlju, a blokaderima ostaje samo jedno - da se zapitaju da li treba da podržavaju čoveka koji huška na rušenje Srbije?!

Autor: Iva Besarabić