'ZA USKRS GRAĐANIMA SRBIJE POŽELEO MANJE NOVCA ZA BOLNICE, ŠKOLE...' Brnabić komentarisala monstruoznu objavu Tonina Picule

Izvor: Pink.rs

Izjava mrzitelja Srbije Tonina Picule izazvala je oštru reakciju predsednice Skupštine Ane Brnabić, nakon što je poručio da će se zalagati za ukidanje evropskih fondova Srbiji.

Ovakva poruka, posebno u susret velikom hrišćanskom prazniku - Vaskrsu, direktno je usmerena protiv interesa građana Srbije.

- Građani Srbije, za Uskrs vam Tonino Picula poručuje da će se boriti da vam ukinu sve EU fondove. Za Uskrs je njegova poruka da Srbiji želi manje novca za škole, bolnice, životnu sredinu, puteve i pruge, samo zato što sami želite da izaberete ko će da vodi Srbiju i zato što podržavate Aleksandra Vučića. Nakon što je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zamerio što vodi prosrpsku politiku, ovo je Piculina poruka za pravoslavni Uskrs. Kod takvog blokaderi trče na dijalog. Isti oni koji odbijaju svaki poziv na dijalog upućen od strane predsednika sopstvene zemlje.

Picula je još jednom pokazao koliko mrzi našu zemlju, a blokaderima ostaje samo jedno - da se zapitaju da li treba da podržavaju čoveka koji huška na rušenje Srbije?!

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Politika

BRNABIĆ REAGOVALA NA KOMENTARE TONINA PICULE: Ko ste vi da komentarišete izjave predsednika, dalje ruke od Srbije

Politika

Brnabić za Pink: Izveštaj Tonina Picule je očigledno neobjektivan i pristrasan! Predsednica skupštine razotkrila Piculine namere

Politika

PROMIŠLJEN I DUBOKO UVREDLJIV ČIN: Ana Brnabić pisala Mecoli zbog SKANDALOZNE objave Tonina Picule - On ugrožava kredibilitet Evropskog parlamenta

Politika

BRNABIĆ: Ja bih to nazvala fašističkim divljanjem nad jednim čovekom, profesorom...

Politika

VUČIĆ O IMENOVANJU TONINA PICULE: Moraće da lepše da govori o Srbiji i da se izvini i onda će moći da razgovara sa mnom

Politika

'TO PRIČA PICULA, KOJI JE PROTERIVAO SRBE IZ NJIHOVIH KUĆA' Brnabić mu sasula sve što ima zbog sramne izjave