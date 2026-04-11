OVO JE PITANJE BUDUĆNOSTI NAŠE ZEMLJE! Macut sazvao hitan sastanak: Vreme je da jasno sagledamo stanje i planiramo dalje korake

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Premijer Srbije prof. dr Đuro Macut saopštio je danas da će, na njegovu inicijativu, 14. aprila u Vladi Srbije biti održan novi sastanak Komisije za analizu upisa i prolaznosti studenata na visokoškolskim ustanovama formirane 2025. godine i istakao da očekuje otvoren i konkretan dijalog sa predstavnicima univerziteta i nadležnih institucija.

"Nakon detaljne i višemesečne analize podataka o upisu, prolaznosti, dužini studiranja i kvalitetu postignuća studenata u proteklih pet godina, smatram da je vreme da jasno sagledamo stanje i planiramo dalje korake", naveo je Macut u pisanoj izjavi za Tanjug.

Istakao je da je neophodno da visoko obrazovanje u Srbiji bude usklađeno sa potrebama društva i tržišta rada, ali i da obezbedi kvalitet koji naši studenti zaslužuju.

"Zato u nastavku novog ciklusa sastanaka očekujem otvoren i konkretan dijalog sa predstavnicima univerziteta i nadležnih institucija", poručio je Macut.

Najavio je da će nakon usvajanja konačnog izveštaja Komisije, pokrenuti novi ciklus razgovora sa državnim visokoškolskim ustanovama sa ciljem da se na vreme i odgovorno definiše upisna politiku i obezbedi stabilan i održiv razvoj visokog obrazovanja u Republici Srbiji.

"Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje i prema njemu ćemo se odnositi sa punom ozbiljnošću", istakao je Macut.

Autor: Iva Besarabić

