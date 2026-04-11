LIČNI INTERES NA PRVOM MESTU Ostrašćeni blokader ogolio stanje u redovima - svako igra za sebe

"Svim blokaderima je lični interes na prvom mestu."

To je poruka tvita koji je na objavio ostrašćeni blokader i pajtos Sava Manojlovića i Zlatka Kokanovića.

U objavi na mreži X Terzić je poručio da u redovima blokadera svi igraju za svoje interese.

"Danima samo čitam objave, ne komentarišem, pokušavam da razumem gde ide ovo sa borbom protiv režima."

"Ne uspevam da dođen do pouzdanog zaključka."

"Izgleda mi kao da opozicija i studenti ne žele da pobede režim Aleksandra Vučića."

"Kao da ne igraju svi u istom timu."

"Očigledno je svima lični interes i uspeh na prvom mestu," naveo je Terzić.