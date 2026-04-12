'MENI JE TO NAJVEĆA RADOST KOJU MOGU DA IMAM' Ministarka Stamenkovski čestitala Vaskrs i otkrila kako praznuje najveći praznik sa svojim mališanima (VIDEO)

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski čestitala je najveći hrišćanski praznik Vaskrs, i otkrila je kako je sa sinovima šarala jaja pred ovaj veliki dan.

- Ove godine sam prvi put šarala jaja sa svojim dečacima. Vukašin nam je malo prehlađen pa je Strahinja više bio prisutan. I pošto on brine kada je brat prehlađen, makar imao i kijavicu, pitao me je: "Mama, zašto si ostavila to jaje sa strane?" Ja kažem sine, to je prvo jaje, to je čuvarkuća. "A šta je to?" Ja kažem da je to jaje koje se prvo ofarba i koje čuva sve nas koji živimo u ovom domu. A on me je pitao: "A jel čuva i batu?" I meni je to zapravo najveća radost koju mogu da imam, zbog toga što oni imaju jedno drugog - otkrila je ona.



Ministarka je rekla da bi volela da Strahinja i Vukašin uvek prate jedan drugog, i da budu najveća podrška.

- Od tog prvog momenta kada su ih doneli i stavili na moje grudi Strahinja je odmah svojom ručicom zagrlio Vukašina i to je negde nagovestilo da će celog života biti tako, da on kao 20 sekundi stariji brat će biti štit svom 20 sekundi mlađem bratu. I još jednom, sve najlepše vam želim, i Bože zdravlja da ovaj Vaskrs donese više mira i razumevanja sloge i solidarnosti.

Autor: D.Bošković