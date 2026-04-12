Zorana Mihajlović o SMRTI devojke na Filozofskom fakultetu: Sinani je morao odmah da podnese OSTAVKU

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti Verice Bradić večeras su Vladimir Balać, student, Patrik Drid, dekan DIF-a iz Novog Sada i Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade.

PREDLOG BROJ JEDAN - TIŠINA NA FILOZOFSKOM FAKULTETU

Patrik Drid se osvrnuo na smrt studentkinje na Filozofskom fakultetu, koja je poginula 26. marta ove godine kada je pala sa petog sprata te ustanove.

- Odgovornost je uvek na dekanu na fakultetu i rektoru na rektoratu. Kada je u pitanju teža povreda ili smrt tada mora da se snosi i krivična odgovornost - rekao je Drid.

On dodaje da su fakulteti uzurpirani od strane dekana i rektora koji prave haos, umesto da štite interes ustanova koje zastupaju.

- Ana Brnabić je lepo rekla da su oni uzurpirali fakultete. Upravo oni koji su izabrani da budu rektori i dekani, da brane fakultete od haosa, oni prave haos. Najveću cenu naravno plaćaju sami studenti. Dekan i rektor imaju lica koja su zadužena za obezbeđenje na fakultetu, ali su oni odgovorna lica za sve što se događa na fakultetu ili rektoratu. Apelujem na državu da traže odgovornost ovih lica, a ne da ovo ostane ispod tepiha - rekao je Drid.

Zorana Mihajlović smatra da od dekana Sinanija i rektora Đokića nećemo dobiti ni bilo kakve odgovre, ali ni odgovornost.

- Ako očekujemo da bilo šta dobijemo od Sinanija ili Đokića, od ljudi koji su napravili uslove da se blokira fakultet, nećemo je dobiti. Kada se desila nesreća u Novom Sada tada su odmah krenuli i tražili moralnu odgovornost i dobili su ostavku nekoliko ministara. Kada se desila smrt na Filozofskom fakultetu, odmah je Sinani morao da podnese ostavku. Postoje razna pitanja na koja nemamo odgove. Njima su ruke krvave, ali od njih nećemo dobiti bilo kakvu odgovornost - kaže Mihajlović.

Vladimir Balać kaže da studentima nakon 22 sata nije mesto na bilo kom fakultetu i da istraga mora da utvrdi zašto su se oni tamo nalazili.

- Neki studenti su, njih 16 imali mogućnost da borave u prostorijama Filozofskog fakultete van radnog vremena, a dvoje studenata je imalo i ključeve koje nije imalo ni obezbeđenje. Nakon 22 sata, niko ne bi smeo da se nalazi u prostorijama fakulteta, a zašto su se oni našli tamo, to treba istraga da otkrije. Možete videti i studenta Marka Andrejevića kojeg nazivaju i Trocki, svi znamo da je on bio jedan od vođa Boljševica. Da li i on ima takve želje? On je otišao odmah posle smrti svoje koleginice u Bor i sklonio se. To sve treba istraga da utvrdi. Odgovornost je i na dekanu Sinaniju koji znamo da izdaje vrstu usmenog odobrenja pojedinim studentima da borave u prostorijama fakulteta nanon 22 sata - rekao je Balać.

- Svi se kriju iza nekih nadimaka i svi se predstavljaju kao članovi plenuma, jer ne smeju da izađu pod svojim imenom i prezimenom da iznesu svoj stav - dodao je Balać.

Mihajlović kaže da blokaderi nemaju ni gram empatije, te da na sve načine pokušavaju da na ovoj tragediji zarade i koji politički poen.

- Kod blokadera postoji zavet ćutanje, jer postoji odgovornost svih onih koji su te večeri bili na fakultetu. Najveća odgovornost je svakako na dekanu i rektoru jer se nisu držali procedura. Nakon ove tragedije videli smo šta se sve zapravo dešava na našim fakultetima i šta se čuva. Nije samo zavet ćutanja, već i negiranja onoga što se zapravo desilo. Pokušavaju da okrive vlast da je sve iscenirala, samo pokušavaju da sklone odgovornost sa sebe. Oni su nama ovim pokazali nedostatak sveke empatije, sve što su radili, radili su na smrti i na tragediji ubirali političke poene. Evo i sada ovu situaciju koriste da bi rektor Đokić isplivao kao neki politički kandidat - rekla je Mihajlović.

Balać dodaje da su blokaderi pokazali da više vrednuju život psa od života sopstvene koleginice.

- Videli smo da više cene život psa nego ljudski. Oni su pokazali da ne vrednuju život svoje koleginice. rektor Đokić je čak bio i na nekoj proslavi nakon tragedije. Bila je denica Odbora za obrazovanje na koju su bili pozvani dekani i rektor Đokić, koji nije želeo da da odgovor na bilo koje pitanje - rekao je Balać i dodao:

- Oni koriste autonomiju fakulteta kao izgovor za bavljenjem politikom. Rektor Đokić je rekao da ako jedan policajac uđe na fakultet pozvaće hiljadu studenata. Đokić zloupotrebljava studente za svoje političke interese - rekao je Balać.

Balać kaže da rektor Đokić ne poseduje akademsku čestitost, čim je mogao da ode na proslavu nakon tragedije na fakultetu.

- Ovde nisam video ništa od akademske čestitosti. rektor da je ima, ne bi posle tragedije otišao na proslavu i odgovori bi na sva pitanja koja zanimaju javnost - rekao je Balać.

- Oni gledaju sebe i svoje lične interese. Đokić se svuda po Evropi žalio na vlast i na državu, a onda je rekao da ne želi strane univerzitete u Srbije. Znači strane pare mogu, ali ne konkurenciju ne žele - dodala je Mihajlović.

Drid kaže da su pojedini profesori pozivali na blokade i na rušenje države koja ih je sve vreme plaćala.

- Sve manje je profesora koji se boje male agresivne grupe koja umesto da rade ono za šta su plaćeni, a to je da predaju, rade protiv države i govore kako država ne valja, a država ih plaća. Ti profesori ubeđuju brucoše kako treba da se blokira i kako treba da se ruši država. To me brine, jer znam koliko takvih profesora ima. Ja sam podneo prijavu u Novom Sadu protiv jednog takvog profesora, koji je blokirao svoj fakultet, na šta je nagovarao i ostale. Kako on može da ide u isto zvanje, kada nije bio mentor na master radu? Ja to pitam komisiju koja je pisala taj izveštaj, a pitaću i na senatu - rekao je Drid.

Gledaoci u toku emisije mogu da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije mogu da se uključe i glasaju i uživo u emisiji

Autor: Iva Besarabić