Dok ostatak Srbije slavi Vaskrs, na Kosovu najradosniji praznik obeležen strašnim scenama nasilja

Izvor: Telegraf.rs/Kossev, Foto: Foto/Kosovo-Online ||

Dok je ostatak Srbije u krugu porodice proslavljao Vaskrs, najradosniji hrišćanski praznik, na prostoru Kosova i Metohije jučerašnji dan, 12. april, protekao je u znaku crne hronike i scena koje podsećaju na trilere. Umesto mira i praznične tišine, vesti su preplavili izveštaji o pronađenim telima, oružanim obračunima i masovnim tučama.

Tragedija u Gračanici i oružani napad na putu

​Serija mračnih događaja započela je u Gračanici, gde je juče pronađeno beživotno telo muškarca. Kako se navodi u jutrošnjem izveštaju Kosovske policije, nakon prijave su na lice mesta izašle nadležne jedinice i medicinski tim koji je mogao samo da konstatuje smrt.

"Telo je poslato u Prištinu, u Institut za sudsku medicinu, radi obdukcije", ističu nadležni, dok je zvanično otvoren slučaj pod nazivom "Istraga smrti".

​Situacija se dodatno usijala sinoć oko 22.25 časova na putu Priština–Uroševac. U trenutku dok je upravljao svojim vozilom, jedan muškarac se našao na meti nepoznatog napadača koji je iz drugog automobila u pokretu ispalio hitac.

"Napadač je ispalio hitac iz vatrenog oružja, usled čega je pogođen zadnji deo vozila oštećenog", stoji u policijskom saopštenju. Policija je na mestu incidenta pronašla dve čaure, a ovaj događaj je kvalifikovan kao "Pokušaj ubistva".

​Krvavi obračun u Kosovom Polju

​Ni popodnevni sati nisu prošli bez nasilja. U naselju Vragolija, na teritoriji opštine Kosovo Polje, oko 16.29 časova došlo je do brutalnog fizičkog obračuna između trojice muškaraca. U sukobu su korišćeni i noževi, a sva trojica učesnika su zadobila povrede.

​"Ujedno su zaplenjena dva noža za koja se sumnja da su korišćena u ovom incidentu", saopštila je policija, dodajući da su akteri prvo medicinski zbrinuti, a potom uhapšeni. Njima je određena mera zadržavanja do 48 sati, a terete se za krivična dela "Napad" i "Laka telesna povreda".

​Jučerašnji praznik je tako, umesto porukama nade, ostao upamćen po policijskim trakama, uviđajima i opštoj nesigurnosti koja je bacila senku na proslavu Vaskrsa.

Autor: S.M.

