SLUČAJ TUŽIOCA ALEKSANDRA BARCA: Sa Sardinije vodio istrage, politički se eksponira, pa sad tvrdi da je žrtva?!

Tužilac Aleksandar Barac podneo je tužbu protiv Visokog saveta tužilaštva nakon što ovo telo nije donelo odluku o tome da bude ponovo upućen.

Iako se, prema rečima sagovornika iz vrha pravosuđa, na portalu Radar, koji kako kaže mesecima služi kao PR služba odmetnutog dela tužilaštva, iznose navodi o tome kako mu je upućivanje prekinuto i da je reč o kazni za tužioca koji je prvi radio predistražne radnje u slučaju "Nadstrešnica" koje vodi novosadsko tužilaštvo, istina je potpuno drugač̣ija.

- Istina je da Barcu, osim što nije prekinuto upućivanje, nego je isteklo, on nije bio tužilac koji je vodio predistražne radnje u predmetu "Nadstrešnica", nego je to radilo krivično odeljenje Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Istraga je počela sa skoro dva meseca kašnjenja, a Barca je Zagorka Dolovac, po predlogu Mladena Nenadića, uputila iz JTOK-a tek nakon što je optužnica već podneta, te tako priče o tome kako je učestvovao u predistražnim radnjama nemaju nikakvog utemeljenja - navodi sagovornik iz tužilaštva i objašnjava da je Barca prošle godine u februaru diskrecionom odlukom, po merilima poslušnosti, na duplo veću platu u JTOK uputila Dolovac i naložila da on vodi istragu u vezi sa tokovima novca i finansiranjem rekonstrukcije pruge od Novog Sada do Subotice.

- Dakle, iako propagandna glasila Junajted medija, među kojima je i Radar, taj postupak nazivaju "Nadstrešnica", on sa padom nadstrešnice nema ništa - kaže za naš portal izvor iz pravosuđa i dodaje da su priče o "progonu" i "kazni" skuvane u kuhinji vrhovne tužiteljke.

- Isti termini su se koristili i za tužiteljku Irenu Bjeloš kada joj je prestalo upućivanje. Navodno kažnjena zbog istrage u Konjuhu. Što je potpuna neistina, istragu kojoj je zaplenjeno pet tona marihuane u Konjuhu vodilo je Više javno tužilaštvo i tužilac Željko Jovanović, koga niko do sada nije pomenuo. Niti je kažnjena tužiteljka Bjeloš, niti Barac. I pomenuti mediji namerno koriste pogrešne kvalifikacije kako bi se stvorio taj utisak "kazne". Nakon primene novog seta tzv. Mrdićevih zakona, upućivanje tužilaca u specijalna tužilaštva je vremenski ograničeno. Visoki savet tužilaštva, u kom većina tužilaca radi po diktatu vrhovne tužiteljke, odlučivao je na osnovu rezultata, a rezultati su katastrofalni svima, jer JTOK, osim što namerno opstruiše brojne istrage, veliki broj tužilaca, poput pomenutih, nema nijednu pravosnažnu presudu, ali zato primaju platu kao tri tužioca iz Višeg javnog tužilaštva, za tri puta manje posla - navodi sagovornik.

Naš izvor podseća i na skandal iz avgusta prošle godine, kada je u momentu pokretanjaa naredbe za sprovođenje istrage, kada su uhapšeni bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić, Aleksandar Barac se nalazio na odmoru u Sardiniji. Uprkos tome, kako navodi, na naredbi se našao njegov potpis.

- Pojedini mediji takođe prećutkuju činjenicu da se Barac otvoreno eksponirao kao neko ko podržava blokade. Da ne govorimo o sukobu interesa koji postoji u ovom postupku. Vi kada pogledate društvene mreže ovog tužioca, koji se jasno deklariše kao deo blokaderskog pokreta, koji postavlja i lajkuje objave u kojima se poziva na rušenje države, ne možete očekivati bilo kakav vid objektivnosti u postupcima koji su očigledno politički i koji, to je i laiku jasno, nemaju pravnog osnova - zaključuje sagovornik iz pravosudja.

