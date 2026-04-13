Podržavaću onu politiku za koju mislim da je radna i časna! Predrag Jeremić ima JASNU PORUKU ZA BLOKADRE: Ako će da jašu, nemaju šta da čekaju (VIDEO)

Urednik informative redakcije Pink.rs Predrag Jeremić našao se nedavno na meti ostrašćenih u gradu u kojem je odrastao i koji je posetio tokom praznika. Neprijatna situacija, srećom, nije eskalirala u fizički sukob.

- Ako im argumentovano uzvratiš oni će da ućute i da se povuku - rekao je Jermić koji se pre dva dana našao u neprijatnoj situaciji u Loznici:

Došao sam za Vaskrs u Loznicu da proslavim Vaskrs sa porodicom i da se vidim sa prijateljima iz srednje škole. Mnogi su ostali u Loznici, neki su došli iz inostranstva za praznik. Nismo se videli dugo i sastali smo se, to su sve porodični, uspešni ljudi. Nakon restorana gde smo bili otišli smo na svirku i da se vidimo sa još nekim drugarima. Tamo se našlo neko dvoje, arhitekti od po 60 i kusur godina, i jedan mladić koji je bio u njihovom društvu. Kada smo krenuli iz lokala, čim su me, njih dvojica, počeli su da viču pumpaj, pumpaj. Nisam reagovao, a to ih je odmah izazvalo i reakciju. Kada sam se okrenuo i rekao šta to znači, zbog čega meni pumpaj i da mi to ne smeta. Mladić je rekao da mi zamera jer gostujem na tv i radim na Pinku, i rekao kako to radim zbog para. Oni zamišljaju da ljudi izađu odavde kao radnici ili kao gosti, čeka ih kamion para i oni zahtvate koliko im treba. Nekim ljudima se nije svidelo kako su mi se obraćali. Incident je mogao da preraste u tuču, a za sve su krivi oni koji bi da svoje mišljenje nametnu drugom.

- Mogu da provociraju, neka nastave. Meni mišljenje niko neće da kreira, kreiram ga sam. Podržavaću onu politiku za koju mislim da je radna i časna - rekao je Jeremić i podvukao da on nije političar nego novinar.

- Imaju institucije, pa nek idu i viču "pumpaj", iznesu mišljene, a ne da se iživljavaju nad nama. To je problem za ove ljude koji učestvuju u ovom ludilu i to ne shvataju - podvukao je Jeremić.

Urednik informativ redakicije Pink.rs je onima koji prete "jahanjem" poručio da nema potrebe da čekaju bilo kakve promene, već da sve to mogu i sada.

Kako je Jeremić dodao, studentsko organizovanje mora da se vrati u okvire zakonskog organizovanja.

- Fakulteti ne mogu da imaju paralelna tela. Postoje savezi studenata, a ne izmišljeni plenumi. Došlo je vreme da i studenti uzmu stvar u svoje ruke i da se sve reši, ukoliko žele na pravi način zastupanje i pred zakonom i prema državnim telima kada je u pitanju studenstsko organizovanje - istakao je Jeremić.

Ocenio je da priča oko nesreća kod građana Srbije više ne pije vodu.

- Građani su shvatili da je to samo politika tih ljudi koji žele da se domognu fotelja i nastave sa pričom koju su dobili od mentora, pričom o urušavanju Srbije. Građani su shvatili da se nesreće jednostavno događaju, tragedije i da to nema veze sa politikom - dodao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo i na situaciju na Kosovu i Metohiji.

- Biraju se važni datumi kako bi se Srbi zastrašili, ali jeste lepo što je patrijarh srpski bio u Pećkoj patrijaršiji gde je služio, da narod vidi bar tu olakšanje. Međutim, to je jedan vid prikrivanja svega što se događa, pa i zatvaranja tih ambulanti kako bi mogli EU da kažu da je poglavar Srpske pravoslavne crkve bio tamo - naveo je Jeremić.

Realnost je, smatra on, takva da oni kroz zatvaranje tih institucija žele da se narod sa severa KiM i iz enklava raseli i da oni dobiju jednu zaokuženu priču.

- Njih više i ne interesuje da li će Beograd priznati Kosovo, oni hoće totalno etnički čisto Kosovo i Metohiju, a na nama je da ga branimo na sve moguće načine. Mi kroz naše institucije ako se bilo šta krupnije dogodi možemo da poništimo i ukinemo sve donete odluke - podvukao je Jeremić.

Prema njegovim rečima, Priština treba dobro da razmisli da li će da sarađuje i razgovara sa Beogradom kako bi našli zajednički jezik ili će nastvati sa politikom zastrašivanja.

Naglasio je i da Picula mora da zna da ne postoji mogućnost da se kroz EU parlament ukinu finansije za Srbiju.

Autor: S.M.