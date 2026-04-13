Sve što želimo sebi, želimo i Albancima! Patrijarh Porfirije u Dečanima poslao snažnu poruku

Patrijarh srpski Porfirije sastao se danas u manastiru Visoki Dečani sa stipendistima Zadužbine Sime Andrejevića Igumanova sa Kosova i Metohije i u razgovoru sa njima istakao da je na nama da budemo bolji Bogu i bolji ljudima i da se molimo da svi drugi ljudi i narodi budu bolji sebi i nama.

Patrijarh je u razgovoru sa stpendistima istakao da će uvek biti sa njima kako bi zajedno slavili Gospoda.

"Ja znam da vama nije jednostavno i lako, ali verujte da ovo što sam rekao istinski osećamo", rekao je patrijarh.

On je ukazao da je na nama da se trudimo da budemo Božja, deca Hristova i da sve što želimo sebi, svojim roditeljima, svojim rođacima, svom narodu, to želimo i onima sa kojima živimo.

"I da budem konkretan: da sve što želimo sebi želimo i roditeljima i deci i narodu albanskom na ovim prostorima, kao što to isto želimo i drugim narodima sa kojima živimo gde god da smo", naveo je patrijarh srpski.

Patrijarh je istakao da kad smo Hristovi i imamo Hrista, iako ništa drugo nemamo - imamo sve.

"Ako imamo sve, a nemamo Hrista, spolja izgleda da smo moćni, da smo lepi, da smo uspešni, da smo slavni, ali iznutra je trulež. Iznutra je prolaznost. To je samo prazna orahova ljuštura, orahova ljuska koja nema u sebi sadržaj. Ali, ako imamo Gospoda, ako imamo Hrista, mi znamo da imati njega znači imati krst, to jest biti na krstu. Kad hoćemo da budemo Hristovi i kad hoćemo da idemo za njim, to znači da idemo uskim putem", rekao je Porfirije.

Naglasio je da je na nama da budemo bolji Bogu i bolji ljudima i da se molimo da svi drugi ljudi i narodi budu bolji sebi i nama.

"I što važi za naš narod, važi za druge narode. Nije stvoren svet da bude pakao, nije stvoren svet i čovek u njemu da budemo jedni drugima neprijatelji, a mi smo stvoreni kao ikone Božije, da postanemo slični Bogu, da se upodobimo njemu, kako bismo, budući njegovi prijatelji, njegova braća, njegova deca na kraju, mogli da budemo prijatelji, braća i drugima. Molimo se da mi budemo takvi, ali molimo se da i drugi budu takvi. To nije lako da razumemo, ali molimo se", poručio je patrijarh.

Izrazio je zadovoljstvo što su se našli danas, određeni Božjim čovekom Simom Igumanovim, koji je bio rodom sa Kosova i Metohije i kome je Bog dao da mnogo ima, a što je više imao, on je, jer je verovao u Hrista, razumeo da to nije njegovo.

"Da je Bog dao da ne drži za sebe i da Bog daje rukama koje daju, koje su otvorene, a ne koje su sebično zatvorene. I Sima Igumanov sve što je imao, jer je svoj život predao Hristu, je ostavio svojoj crkvi", kazao je patrijarh.

Vladika Novobrdski Ilarion je, obraćajući se stipendistima, istakao da čovek svojim umom i svojim razumom može da napravi čudesne stvari, ali ne može da se spasi i uđe u zajednicu sa večnim životom.

"Do toga se dolazi jedino kroz zagrljaj sa živim Bogom, a kada to učinimo kao prvi korak u svome životu, kada ispovedimo da smo nemoćni, da ne znamo, da ne možemo i da se molimo Bogu da učini sve ono što mi ne možemo, onda sve ovo ostalo dolazi na svoje mesto. I time, gde god da živite, šta god da radite u svome životu, ćete svedočiti ovu istinu - da je dobar Gospod, da je blag Gospod", poručio je Ilarion stipendistima.

Đorđe Ilić, student Medicinskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici istakao je da ova stipendija olakšava život svim korisnicima na Kosovu i Metohiji, koji, kako je ukazao, žive u težim uslovima nego njihova braća i sestre u centralnoj Srbiji.

"Ali želim da vam se zahvalim i za još nešto što bez vašeg poziva ne bismo videli, nešto što očima svetovnim ne možemo videti. Hvala vam što ste nas podsetili na suštinu i smisao, a to je da i naš težak život na ovim prostorima, kao što ste u poslanici rekli, proističu od greha, a greh proističe iz smrti, a vi ste nas na svetoj liturgiji podsetili na besmrtnost, na vaskrsenje Hrista. I ne samo da ste nas podsetili na vaskrsenje Hrista, već ste nas sabrali u ime Hrista i sjedinili", rekao je Ilić.

Razgovoru sa patrijarhom prisustvovalo je stotinak stipendista - osnovaca, srednjoškolaca i studenata.

