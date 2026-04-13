ORBAN I JA USPELI SMO DA IZGRADIMO NAJBLIŽE ODNOSE IZMEĐU SRBA I MAĐARA! Vučić: To je rezultat ozbiljne i odgovorne politike! Hvala mu na tome

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija kroz istoriju imali vrlo slojevite i teške odnose sa Mađarskom.

- Ponosan sam na to što Viktor Orban, delimično ja i još neki ljudi uspeli smo da izgradimo najbliže odnose između naših naroda. To je rezultat ozbiljne i odgovorne politike. Zahvalan sam Orbanu na tome. To nije lako srušiti - rekao je Vučić za Javni servis.

Danas smo obavili razgovor sa predstavnikom MOL-a

- Ti projekti će opstati i ostati. Važnu vest da vam dam - danas smo obavili razgovor sa Žoltom, predstavnikom MOL-a, verujem da će biti spremni za to. Oni imaju neke teške uslove, mi neke za njih. Naši se tiču rada rafinerije i činjenica je da ne možemo da dobijemo više obaveza ali verujem da ćemo naći kompromisno rešenje. Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori - rekao je.

- Trebalo bi da očekujemo povoljne vesti po tom pitanju.

- Sukob sa Iranom je počeo jer su neki hteli smenu iranskog režima, uništenje njihovih nuklearnih i balističkih potencijala. Onda su Iranci odgovorili zatvaranjem Ormuskog moreuza. Nafta je skočila, i skače strahovitom brzinom. Prve ćemo promene osetiti po kerozinu. Sreća je da smo obezbedili značajne vojne rezerve. Verujem da ćemo imati nešto više nego drugi, ali da li je to dovoljno, nikome nije dovoljno. Odrekli smo se dodatnih 5 odsto akcize.

Vučić se danas oglasio i povodom izbornih rezultata u Mađarskoj i čestitao pobedniku parlamentarnih izbora Peteru Mađaru.

- Čestitam Peteru Mađaru na izbornoj pobedi. Verujem u nastavak dobre saradnje između Mađarske i Srbije i zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućim, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u čestitki posle parlamentarnih izbora koji su juče održani u Mađarskoj.

Autor: S.M.