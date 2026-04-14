Vučić razgovarao sa predstavnicima tri političke partije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, danas, u utorak 14. aprila, prvog radnog dana po Vaskrsu, nastavio je konsultacije s političkim stranakama.

Vučić se prethodno sastao sa Ivanom Karićem iz stranke Zeleni Srbije, a prethodno sa predsednikom Ruske stranke Slobodanom Nikolićem i potpredsednikom Jedinstvene Srbije Daliborom Markovićem Palmom sa saradnicima.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Vučić je održao konsultacije i sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga.

Predsednik Vučić izjavio je juče da će, posle konsultacija sa političkim strankama, nastaviti razgovore i sa drugim, različitim grupama i istakao da je dijalog nešto što je najvažnije.

Vučić je na pitanje šta je do sada utvrđeno u tim razgovorima, ko jeste, a ko nije za izbore, rekao da će sve to izneti kada završi konsultacije.

Konsultacije su se održale u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu s početkom u 9 časova po sledećem rasporedu:

- 09.00 Ruska stranka

- 09.30 Jedinstvena Srbija

- 10.00 Zeleni Srbije

Teme su bile vanredni parlamentarni izbori i odnos prema EU, kao i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Konsultacije kod predsednika Vučića: Jedinstvena Srbija

Predstavnici stranke Jedinstvena Srbija došli su na razgovor kod predsednika države.

Na sastanak sa predsednikom, koji je počeo oko 9.30 sati, došao je potpredsednik stranke Dalibor Marković Palma sa saradnicima.

Po okončanim konsultacijama, Marković je prvo čestitao Vaskrs.

- Što se tiče konsultacija sa predsednikom Republike, mi smo predsedniku Republike Aleksandru Vučiću izneli stav Jedinstvene Srbije. Mi nismo da se u ovom trenutku raspišu vanredni parlamentarni izbori. Stava smo i mišljenja da izbori treba da budu onda kada za to dođe vreme, odnosno u terminu kada treba da budu raspisani parlamentarni izbori.

- Što se tiče Evropske unije, svakako smo za to da Srbija treba da sarađuje sa Evropskom unijom. Srbija je odavno trebalo da bude član te porodice evropske, ali se stalno uslovi menjaju kada je u pitanju Srbija. Ono što Jedinstvena Srbija nikada neće podržati, a kada je u pitanju Evropska unija, a to je ako to bude uslov da se oteta srpska teritorija Kosovo i Metohija proglasi nezavisnom državom, rekao je Marković još jednom ponovivši da su svakako za to da "Srbija treba da sarađuje sa EU i da je davno trebalo da bude njen član".

- Što se tiče ekonomije, koja je najvažnija za Srbiju treba da se borimo svi zajedno jedinstveno, kazao je Palma mlađi.

Konsultacije kod predsednika Vučića: Ruska stranka

Prva na konsultacijama kod predsednika, u terminu od 9 časova, jutros je Ruska stranka.

Po završetku konsultacija, Slobodan Nikolić, osnivač i predsednik stranke, rekao je da su oni za izbore krajem godine a ne na leto, te dodao da će na njima i učestovati, što bi bilo 5. put.

Nikolić je dodao da imaju odbornike i da je on poslanik u Skupštini, ali da nemaju predstavnike u vlasti, ministarstivma, državne sekretare...

- Mi smo da se izbori održe krajem godine, smatramo da u letnjim mesecima ne treba organizovati izbore, i mi ćemo po 5. put izaći na te izbore i nadamo se duplo boljem rezultatu nego što smo ga imali na poslednjim izborima. Što se tiče programa, naš program je okrenut normalno ka Rusiji, ka Briksu, i mi smo protiv evrointegracija, tako da tu ništa nema novo da se kaže.

- Takođe, mi Ruska stranka učestvuje, odnosno ima odbornike u 12 opština sa 15 odbornika. I imamo pokrajinskog poslanika i mene, moju malenkost, kao republičkog poslanika. Mi ne učestvujemo u republičkoj vlasti, znači nemamo ministre, državne sekretare, članove upravnih odbora, tako da se razbije mit da je ruska stranka naslonjena na Srpsku naprednu stranku. A što se tiče lokala, znači po našem statutu suvereno je pravo svakog odbornika da odluči s kim će da sklopi postizbornu koaliciju, pa i u tako i u Nišu.

- Gospodin je odlučio tako kako je odlučio, i ja ne mogu da utičem na njega, mada sam mu preporučio da tako uradi. Ali znate šta, i u Čačku, ali znate, u Nišu, gospodinu Miliću nije smetalo 2016. kad je bio odbornik Ruske stranke, kad smo imali jednog odbornika. 2020. smo imali odbornika, zato što tad nije bio bitan za formiranje većine u Gradskoj skupštini, jer je tada SNS imao ogromnu većinu. U tom slučaju, odbornik Ruske stranke je bio u opoziciji. Isto je trenutno u Čačku. U svim ostalim opštinama mi imamo odbornika, znači i u Novom Beogradu, ja mislim da je to najveća opština u Srbiji. Mi ćemo, znači, i u narednom periodu raditi više na terenu i upravo otvaramo nekoliko kancelarija u nekim gradovima u Srbiji, zaključio je Nikolić.

Podsetimo, Vučić je u četvrtak imao konsultacije sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženog sindikata Srbije Sloga.

U utorak su u zgradi Predsedništva održane konsultacije sa predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbije i Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini.

Vučić je pre toga u ponedeljak održao konsultacije sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda, a u petak, 3. aprila prve konsultacije održane su sa Pokretom socijalista, Savezom vojvođanskih Mađara i Strankom pravde i pomirenja.

Autor: A.A.