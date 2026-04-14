Narode, ovo gledaj i sve će ti biti jasno: Blokaderi otišli u Berlin po naređenja! U hotelskim sobama dobijaju komandu kako da sruše vlast u Srbiji

Posle završenih parlamentarnih izbora u Mađarskoj, na kojima pobedu odneo Peter Mađar, opozicioni predstavnici su požurili u Brisel, gde očigledno dobijaju komande kako da otežaju aktuelnoj vlasti i građanima Srbije.

Da je to očigledno govori i izveštaj N1, gde su blokaderi predstavnici opozicije - Zdravko Ponoš, liderstranke Srce, Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde, Radomir Lazović iz stranke Zeleno-levi front i Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana.

Mnogi smatraju da su oni u hotelskim sobama u gradu u Belgiji, po svemu sudeći, skovali plan o svojim narednim koracima - kako da, u saradnji sa blokaderima i po naređenjima zapadnih sila, nastave svoje kobno delovanje.

Takođe, treba primetiti i ispitati neobičnost hitnog odlaska opozicionih predstavnika u Brisel baš nakon izbora u Mađarskoj, pa mnogi sa pravom postavljaju pitanje: "Kakve instrukcije su imenovani tamo dobili?".