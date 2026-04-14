AKTUELNO

Politika

Blokader poručuje: Treba nam srpska Tisa koja će priznati Kosovo i ukloniti našu vojsku!

Izvor: Pink.rs, Foto: Medija Centar Beograd

Ideolog blokadera Ivan Videnović osim što je priznao oteti deo Srbije, sada na Iksu optužuje državu da je opasnost po Kosovo i Metohiju.

Ono što Videnović poručuje jeste da je tzv. Kosovo u opasnosti od Srbije, a srpsku vojsku upoređuje sa libanskim Hezbolahom!
Podsećanja radi, Hezbolah je proglašen terorističkom organizacijom u zemaljama kao što su Velika Britanija i Amerika.

Takođe, po uzoru na mađarsku Tisu, koja je na parlamentarnim izborima u toj zemlji smenila stranku Viktora Orbana, poziva da neko ukloni srpsku vojnu pretnju KiM?!

"Kosovo živi pod stalnom i realnom pretnjom vojne agresije Srbije. Ovo liči još samo na postrojbe Hezbolaha na jugu Libana. Jedan od ugaonih političkih temelja neke srpske Tise mora biti deeskalacija pretnje agresijom i dekoncentracija vojnih efektiva sa granice sa Kosovom", napisao je Ivan Videnović.

