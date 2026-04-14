ZAGORKI DOLOVAC SADA ODGOVARAJU MRDIĆEVI ZAKONI: Postavlja lojalne ljude na ključne pozicije da bi zadržala moć i kontrolu u tužilaštvima?

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac i deo tužilaštva koji ona kontroliše, a koji je do pre nekoliko dana bio najveći protivnik takozvanih Mrdićevih zakona, sada te iste zakone koristi kako bi zadržala kontrolu nad ključnim pozicijama u sistemu, tvrdi izvor Kurira iz vrha srpskog pravosuđa. Ovog puta, kako otkriva, to se planira kroz postavljenje vršioca funkcije u Višem javnom tužilaštvu u Šapcu.

- Namera je da na tu poziciju bude postavljen Boris Majlat bivši šef posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal. Njegova postavka bi, prema našim informacijama, išla preko glavne javne tužiteljke Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, Tatjane Lagumdžije, koja je desna ruka Zagorke Dolovac - tvrdi izvor iz tužilaštva.

Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu već je, kako objašnjava, raspisalo poziv za prijavu zainteresovanih kandidata za vršioca funkcije glavnog javnog tužioca u Šapcu, uz rok od svega pet dana. Međutim, prema tvrdnjama naših izvora, jasno je da je ovo procedura koja služi isključivo radi forme, jer je "svima jasno da je odluka već doneta".

- Poziv je raspisan da bi se ispunila forma, ali je izbor unapred poznat. Majlat je Zagorkin kandidat bio i na tužilačkim izborima, osoba od poverenja, i izvesno je da će biti postavljen kako bi ona održala kontrolu nad šabačkim tužilaštvom. Ali to je tek početak, isto će se dešavati širom Srbije - tvrdi naš izvor iz pravosuđa.

U prilog tome govori, kako navodi, i činjenica da Visoki savet tužilaštva nije u zakonskom roku od 30 dana postavio vršioca funkcije, čime je otvoren prostor da tu nadležnost preuzme neposredno viši javni tužilac, u ovom slučaju Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, podsetimo, predviđeno je da ukoliko Visoki savet tužilaštva ne postavi vršioca funkcije u roku od 30 dana od prestanka mandata, tu odluku donosi neposredno viši glavni javni tužilac, ali najduže na period od godinu dana.

- Ukoliko se ove tvrdnje pokažu tačnim, još jednom se potvrđuje da su kadrovska rešenja u pravosuđu daleko od transparentnih, i da se najvažnije pozicije i dalje popunjavaju u uskom krugu, bez stvarne konkurencije i bez bilo kakvih standarda kojim bi se na osnovu kvaliteta i rada neko birao - navodi sagovornik iz vrha srpskog pravosuđa tvrdeći da je "na žalost sistem napredovanja godinama takav".

- Zna se kako je napredovao Majlat, ali i mnogi drugi tužioci kojima je orkužena vrhovna tužiteljka. Njihove biografije su najbolji pokazatelj da nije potrebna stručnost i znanje, već se kvaliteti mere na osnovu lojalnosti. Setite se samo da je upravo Majlat bio taj koji je pretnje smrću na mrežama kvalifikovao kao slobodu govora i doprineo ovom stanju anarhije, što je i sam priznao. I sada jedan tužilac koji jasno kaže kako je radio u korist onih koji su skoro dve godine rušili državu treba da bude nagrađen - kaže izvor i dodaje da ako se ovakav scenario sprovede, posledice neće ostati ograničene na jedno tužilaštvo.

- To u praksi znači da odluke koje imaju direktan uticaj na krivične postupke, istrage i politički osetljive slučajeve, više ne zavise od institucija, već od uskog kruga koje kontroliše Zagorka Dolovac - zaključuje sagovornik iz vrha srpskog pravosuđa.

Autor: A.A.