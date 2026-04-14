Jezivo upozorenje: Tri tačke paklenog plana blokadera za preuzimanje vlasti - pred kamerama spomenuli i vešanja

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Biljana Ljubisavljević

Grupica najostrašćenijih blokadera otvoreno je pozvala na italijanski scenario, vešanje, nasilje i pomoć stranaca kako bi došli na vlast.

To se dogodilo u emisiji "Bez cenzure" koju vodi blokader Aleksandar Dikić, poznat i po najmonstruoznijim pretnjama upućenim na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića. I ovog puta Dikić je učestvovao u otvorenom prizivanju nasilja, i to pred kamerama.

Tokom ove sramne emisije u kojoj su gostovali Naim Leo Beširi, Vladimir Pavićević i Jelena Pavlović oni su otvoreno predložili tri koraka ka preuzimanju vlasti: italijanski scenario po ugledu na Musolinijeva vešanja, upotrebu nasilja, korišćenje pomoći stranaca.


- Postoje razlozi zbog čega jedan deo građana ne bi možda podržao tu studentsku listu. Jedan od tih razloga je i što bi se na toj listi nalazili neki ljudi kao što je Lompar, a sa druge strane zbog činjenice da su to mladi ljudi, bez iskustva u upravljanju i vođenju društva. Prvobitno su obećali da će biti godinu dana na vlasti, da bi uspostavili mogućnost za neke vanredne izbore, pa su onda promenili priču i sada govore o nekom punom mandatu... Jednom delu građana ostaju sumnje da oni imaju znanje, veštine i mogućnost da vladaju bez nekih većih problema - rekao je najpre Beširi.

Potom je Dikić spomenuo Musolinija i vešanje.

- Moram da kažem - Italijani su svog Musolinija obesili, pa su krenuli nekim drugim putem, iako mu se unuka vratila u parlament. Pa evo ga unuk Miloševića takođe u našem Parlamentu, a izgleda mi naše Musolinije vaskrsavamo kroz svaku deceniju. Možda ima i do toga - rekao je on i prasnuo u smeh, baš kao i njegovi sagovornici u studiju.

Zatim je tokom emisije Beširi počeo da govori o nasilju, ali i o pozivanju stranaca "u pomoć".

- I zaista se postavlja pitanje kako se iz ovoga izlazi, ja nemam baš neki recept, ali deluje mi da milom, kao što je to bilo u Crnoj Gori, teško da će moći da se tako lako... Ali misliti da ovi izbori ili prenos vlasti može da se dogodi bez pomoći međunarodnih partnera je ozbiljna zabluda... - zaključio je Naim Leo Beširi.

Pogledajte sve zastrašujuće poruke koje su iznesene tokom ove blokaderske emisije.

