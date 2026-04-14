PIPER OTKRIVA KO TO BROJI KRVNA ZRNCA I KO BI DA NAS DELI: Antonela želi sve po spisku

Da li su to spiskovi poput onih koji su u prošlom veku pravljeni u nacističkoj Nemačkoj?

Dobro je što imaju sajt pa su tamo i imena i sličice, da znamo ko su, pa kad krene sve po spisku da ne bude "nisam ja", napisala je Antonela Riha.

- Možda biste pomislili da se ne pominje sajt, da se ne pominje moderno doba, da je ovo priča o spiskovima u nacističkoj Nemačkoj '30-ih godina prošlog veka ili u fašističkoj Italiji, ili možda u staljinističkom periodu Sovjetskog Saveza. Ne, ovo su reči, nekadašnje novinarke RTS i B92, Antonele Rihe, upućene ljudima koji rade u Centru za društvenu stabilnost. Ona njima preti spiskovima.

Piper kaže da ne zna šta su ti spiskovi, niti da li su to spiskovi kao 1944. i 1945. kada su boljševici ušli u Beograd i streljali na hiljade ili desetine hiljada ljudi, po nekim spiskovima.

- Ili su to spiskovi za prebijanje ljudi na ulici, za jahanje, u svakom slučaju spiskovi za odstrel, u ovom ili u onom obliku. To je ono što blokaderi nude u Srbiji. Uvek bilo, sada je, i biće. Spiskove, nasilje, divljanje, haos, ubistva, tuču – nabraja Piper.

Kaže da uz sve to ide jedna te ista priča: "čekamo izbore, pobedićemo", „ne sme da raspiše izbore“.

- Voleo bih da se iznenadite, da izbori budu uskoro raspisani. A onda, da vide da običan čovek, normalna srpska porodica, sa decom, koja ima potomstvo, koja brine o nečemu, ne želi spiskove. Ljudi žele normalnost, izvesnost i sigurnost. E zato će neki završiti na smetalištu političke istorije. Antonela Riha i svi slični, poručuje Piper.|

Autor: A.A.