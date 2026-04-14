PREDSEDNIK SRBIJE SE OPROSTIO OD LEGENDARNOG TRENERA: Vučić poslao venac na sahranu Duška Vujoševića (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je venac i izrazio saučešće povodom smrti proslavljenog košarkaškog trenera Duška Vujoševića.

Venac je položen na sahrani kao znak poštovanja prema njegovom velikom doprinosu srpskoj košarci i sportu uopšte.

Vučić je u poruci saučešća istakao da će Vujošević ostati upamćen kao jedan od najznačajnijih trenera i pedagoga, čiji su rad, posvećenost i rezultati obeležili generacije igrača i ljubitelja košarke.

Porodici, prijateljima i poštovaocima upućene su reči podrške u ovom teškom trenutku, uz naglasak da će njegovo ime i delo zauvek imati posebno mesto u istoriji srpskog sporta.

