AKTUELNO

Politika

NASTAVLJAJU SE KONSULTACIJE KOD PREDSEDNIKA VUČIĆA: Sutra na Andrićevom vencu Narodna stranka

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra nastavlja konsultacije u zgradi Predsedništva na Andrićevom vencu.

Na razgovore sutra dolaze predstavnici Narodne stranke, sa početkom u 12.30 časova.

Podsetimo, konsultacije su počele 3. aprila, a dosad je razgovarao s predstavnicima sledećih stranaka:

Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi - glas iz naroda.

Zatim s predstavnicima Socijaldemokratske patrije Srbije, Socijalističke partije Srbiije, Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, sa predstavnicima Srpske napredne stranke i Udruženih sindikata Srbije Sloga, kao i sa predstavnicima Ruske stranke, Jedinstvene Srbije i Zelenih Srbije.

Teme konsultacija su vanredni parlamentarni izbori i postupanje Srbije u složenim međunarodnim okolnostima na bezbednosnom i energetskom planu.

Autor: D.Bošković

