VUČEVIĆ SA BOCAN-HARČENKOM U SEDIŠTU SNS: Otvoren i prijateljski razgovor o složenim međunarodnim prilikama, kao i bezbednosnim i ekonomskim izazovima

Izvor: Pink.rs

Miloš Vučević sastao se sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom i poručio da Srbija ostaje posvećena politici mira, stabilnosti i vojne neutralnosti.

Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom u sedištu SNS.

Vučević i Bocan-Harčenko razmotrili su u otvorenom i prijateljskom razgovoru složene međunarodne prilike, koje se svakodnevno menjaju, kao i bezbednosne i ekonomske izazove i sva druga pitanja koja se neposredno tiču obe zemlje.

Tom prilikom, predsednik Vučević poručio je da je politika predsednika Vučića, koju verno sledi Srpska napredna stranka, politika mira i stabilnosti i vojne neutralnosti.

Naša politika je ekonomski jaka Srbija koja brine o svojim građanima, i neguje prijateljstva i na Istoku i na Zapadu, a odnose naše dve države i naroda zasnivamo na vekovnom prijateljstvu, saradnji i razumevanju, zaključio je predsednik Vučević.

POVEZANE VESTI

Politika

VUČEVIĆ SA BOCAN-HARČENKOM: Ministar informisao ambasadora o trenutnoj bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji

Politika

Vučević razgovarao sa Bocan-Harčenkom: Ambasador Rusije istakao izuzetnu hrabrost Vučića zbog posete Moskvi

Politika

'TEŽAK PERIOD PRED SRBIJOM' Vučić sa Bocan-Harčenkom: Srpski narod na Kosovu i Metohiji se suočava sa ozbiljnim izazovima! (FOTO)

Politika

'PRONALAZIMO NAJBOLJE REŠENJE U OBOSTRANOM INTERESU SRBIJE I RUSIJE' Vučić sa Bocan-Harčenkom razgovarao o američkim sankcijama NIS-u

Politika

'Nastavićemo da radimo na osnaživanju bilateralnih odnosa' Vučić sa Bocan-Harčenkom: Razgovarali smo i o urgentnim pitanjima

Politika

'RAZGOVARALI SMO I O SNABDEVANJU GASOM I JAČANJU ENERGETSKOG SISTEMA U SRBIJI' Predsednik Vučić oglasio se nakon sastanka sa ambasadorom Bocan Harčenk