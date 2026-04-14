LOJALNOST ISPRED ZAKONA! Vukićevićeva posle Saveta ekspresno postavljena za vf VJT Kragujevac, tužioci očajni!

Postavljanje Tanje Vukićević za vršioca funkcije šefa Višeg javnog tužilaštva u Kragujevcu školski je primer kako izgleda udomljavanje kadrova lojalnih vrhovnoj tužiteljki Zagorki Dolovac.

Nakon što joj je 6. aprila 2026. istekao mandat u Visokom savetu tužilaštva, Vukićevićeva je ekspresno nagrađena rukovodećim mestom. Dok su tužioci u Šumadiji godinama gradili karijere na terenu, iz Beograda im je „padobranom“ spuštena žena koja je u Savetu služila isključivo kao produžena ruka vrhovne tužiteljke.

Sagovornici našeg portala iz kragujevačkog tužilaštva navode da ovakva prekomanda jasno pokazuje da se u odmetnutom tužilačkom sistemu koji kontroliše Zagorka Dolovac, ne napreduje zbog znanja, kvaliteta ili mukotrpnog rada, već zbog slepe lojalnosti i oportunističkih manira.

"Vukićevićeva u Kragujevac dolazi sa „preporukom“ koju bi svaki profesionalac želeo da izbegne. Više javno tužilaštvo u Beogradu je u svom zvaničnom saopštenju,od pre nekoliko meseci, jasno poručilo da je ona radila direktno protiv interesa te institucije, optužujući je za pritiske i opstrukcije. Kada jedno tužilaštvo javno označi člana Saveta kao nekoga ko minira sopstvene kolege, postavlja se logično pitanje: kako je moguće da takva osoba sada dobije priliku da šefuje celom jednom regionu?"

Očaj kragujevačkih tužilaca je samim tim potpuno opravdan, jer im je na čelo došla osoba čija biografija više liči na crnu hroniku nego na tužilački dosije. Vukićevićevu godinama prate priče o sumnjivim vezama sa ljudima iz krimogene sredine, a posebno je upadljiva njena bliskost sa bivšim sudijom koji se dovodio u vezu sa „zemunskim klanom“.

"U gradu koji ima na desetine kvalitetnih tužilaca, vrhunskih stručnjaka sa biografijom bez ikakve mrlje, dakle sa ljudima koji su svoj posao radili marljivo, ovakav izbor šefa ne može da se doživi drugačije nego kao direktna uvreda za svakog poštenog pravosudnog radnika", navodi naš izvor i dodaje da takve odluke šalje samo poruku da profesionalizam, staž i rezultati rada ne znače ništa u poređenju sa ličnim vezama u Beogradu, što je dovelo do nikad većeg pada morala među zaposlenima u kragujevačkom pravosuđu.

Međutim Vukićevićka osim što je radila protiv svojih kolega, svoj CV je ispunila i brojnim zloupotrebama funkcije. Dobro upoznati sa stanjem u pravosuđu kažu da je javna tajna da je Vukićevićeva koristila svoj uticaj kako bi zaštitila rođenog brata, optuženog za jedno od najgnusnijih krivičnih dela, trgovinu ljudima.

"Kada celo tužilaštvo zna da se nije libila da jednom kriminalcu odlaže kaznu, umanji, pomogne, kako bilo ko može da ima poverenje u takvog tužioca? Ako na taj način koristi svoju funkciju, i zloupotrebljava i druge kolege, kako će onda sprovoditi zakon u Kragujevcu? "

Na kraju, postavljanje Tanje Vukićević u VJT Kragujevac na period od godinu dana jasno ukazuje na nameru Zagorke Dolovac da potpuno ovlada svim ključnim tačkama tužilačke organizacije preko svojih piona. Kako smo ranije pisali, nakon Kragujevca na redu je Šabac, gde se već kao kandidat vidi Boris Majlat, bivši šef posebnog odeljenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu za visokotehnološki kriminal.

Odgovor na pitanje zašto na ovo mesto nije došao neko iz Kragujevca je poražavajući: profesionalci nisu potrebni Zagorki Dolovac, potrebni su joj poslušnici koji će čuvati leđa sistemu. Ovakvim potezima pravosuđe u Srbiji ubrzo će biti pretvoreno u poligon za partijsko-tužilačke proračune, dok je pravda još jednom gurnuta u drugi plan.

Autor: S.M.