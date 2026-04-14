Priveden Dejan Pelević iz Sočanice: Porodica u šoku, nema zvaničnih informacija

Jedinica za ratne zločine Kosovske policije privela je danas posle podne Dejana Pelevića iz Sočanice, prenosi Kosovo online.

Prema rečima njegove supruge, privođenje se dogodilo pred očima njihovih unučića, što je dodatno uznemirilo porodicu.

Porodica se trenutno nalazi ispred policijske stanice, gde čekaju dodatne informacije o razlozima privođenja.

Pelevićeva supruga je za Kosovo onlajn rekla da ih je situacija zatekla i ostavila u šoku.

„Sve se desilo iznenada, pred decom. U velikom smo stresu i još uvek ne znamo šta se tačno dešava“, kazala je ona.

Porodica je, kako navodi, angažovala advokata Predraga Miljkovića koji bi trebalo da pruži pravnu pomoć i više informacija o slučaju.

Prema rečima komšija, Pelević je poznat kao miran i staložen čovek, koji nikada nije pravio probleme. Komšije kažu da je Pelević tokom svoje karijere radio najpre u srpskoj, a potom i u kosovskoj policiji.

Za sada nema zvaničnih informacija iz policije o razlozima njegovog privođenja.

Zamenik komandira policije za region Sever Veton Eljšani izjavio je da taj slučaj nije u njegovoj nadležnosti.

„Privođenje je izvršila jedinica za ratne zločine i to nije u našoj nadležnosti“, rekao je Eljšani.

Autor: S.M.