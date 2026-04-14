SRBIMA NA KIM USKRAĆENO PRAVO NA LEČENJE! Na nasilno zatvorenim ambulantama postavljene table sa obeležjima prištinskih institucija

Na srpskim ambulantama u selima Suvo Grlo i Banje, koje su nasilno zatvorene pre nekoliko dana, danas su protivpravno i jednostrano, suprotno svim postignutim dogovorima i EU rešenju, postavljene nove table sa obeležjima prištinskih institucija.

- Da bude sasvim jasno, kako nam je potvrđeno od strane meštana, niti će srpski lekari da rade pod ovim obeležjima, niti će srpski pacijenti da se leče pod ovim uslovima jer imaju jedino i isključivo poverenja u srpski zdravstveni sistem - saopštio je direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.

Kao što su ove ambulante nasilno i protivpravno zatvorene uoči Vaskrsa, isto tako su i table danas postavljene jednostrano i bez ikakve saglasnosti srpskog naroda, mimo svih postignutig dogovora, naveo je on.

- Pitanje srpskih zdravstvenih institucija može da se rešava jedino u dijalogu, a nikako jednostranim potezima kakvim danas svedočimo i o ovom novom antisrpskom potezu obavestili smo odmah posrednika u dijalogu Petera Sorensena koji je i predstavio i garantovao da će srpske zdravstvene institucije nastaviti da nesmetano funkcionišu - istakao je Petković i dodao:

Zahtevamo da se rešavanje ovog pitanja odmah vrati u okvire EU predloga, jer se Srbima u ovoj enklavi krše osnovna prava na lečenje i primarnu zdravstvenu zaštitu. Jasno je da Priština ponovo krši sve postignute dogovore i nastavlja institucionalno i svako drugo kršenje prava srpskog naroda. Zdravstvo je jedan od stubova opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i srpski narod nikada neće pristati da svoju decu leče na drugim mestima.

