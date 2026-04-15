UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić: Ništa nam neće promaći, sve vidimo! Imaćemo snažnu višeslojnu protivodbranu

Vučić: Ništa nam neće promaći, sve vidimo! Imaćemo snažnu višeslojnu protivodbranu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Obraćanje Aleksandra Vučića

- Uh zahvalnost Republici Srpskoj, koja je danas mogla da sagleda ugrožavanje mira i stabilnosti Srbije, mogla je da sagleda i stanje naše vojne moći, odbrambene potencijale, kapacitete, i rekao bih kapacitete koje tek planiramo da nabavimo kako bi unapredisli sposobnosti - rekao je Vučić.

U narednim danima potpisujemo važne ugovore o naoružanju i opremanju vosjke, dodaje Vučić.

Obraćanje Milorada Dodika

- Nije poruka da neko želi da pošalje nestabilnost na Balkanu. Taj Savez je remetilački. On šalje poruke, potrebu fa se mi obezbedimo, i zaista ima zabrinjavajućih elemenata. Oni čine mnogo toga, a mnogo toga i kriju, kako bi obezbedili svoju akciju. Jedini cilj je ugrožavanje srpskog naroda i njegovih država. Vidimo da Vojska Srbije garantuje mir i stabilnost srpskom narodu.

Sastanak je bio održan u kasarni "Banjica 2" u Beogradu.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Predsednik Vučić se na ovaj važan sastanak osvrnuo još juče tokom svečanog obeležavanja i proslave Dana Odreda Vojne policije specijalne namene - Kobre.

Vučić je nabrojao i ko će sve i iz Republike Srpske prisustvovati tom sastanku, ceo državni vrh - Milorad Dodik, Željka Cvijanović, srpski član Predsedništva BiH, Siniša Karan, predsednik Republike Srpske, zatim Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine RS, te Savo Minić, premijer Srpske.

Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje, kazao je Vučić.

Podsetimo, Vučić je tokom obilaska novoizgrađenog objekta Kobri rekao i da "mi moramo da brinemo o svojoj bezbednosti, o svom nebu, moramo da brinemo o našoj deci, o svima, i zato ulažemo mnogo".

- I taj novac koji ulažemo je ogroman. Ja ne znam da li ste vi bili u starom objektu Kobri, to su bile barake, bukvalno barake. Ja sam, mene je, mene je kao predsednika bilo malo sramota kada sam ih posećivao. Ja sa tim ljudima živim svaki dan, najviše vremena sa njima provodim u svom životu, dakle, više nego sa svojom decom, jer na poslu provodim najviše vremena. I sada sam mnogo srećan što smo uložili mnogo novca u ovo, to su desetine miliona evra, imaće jedan od najekskluzivnijih i najboljih objekata, i već od sledeće godine nema opravdanja zašto su Kazahstan i Kina ispred nas. Mi smo dobri, vrlo dobri, ali oni ljudi su neverovatni, a ja hoću da ih oni dostignu i po tom pitanju.

- I naravno, kupujemo mnogo toga, radi naša vojna industrija, vredno, marljivo, popunjavamo bojevom municijom. Nismo imali, kad kažem pre svega vi, mislim velikim kalibrima, dovoljnu popunu.

- Sutra ćemo od načelnika Generalštaba čuti da li je sada to bolje ili ne. Specijalne jedinice snažimo, jačamo, popuna nam je veoma dobra. Nikada u istoriji nismo imali tako dobru popunu specijalnih jedinica. I još uzimamo ljudi, trudimo se na svaki način da obezbedimo mir i da garantujemo taj mir. Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje, kazao je Vučić.

Autor: Pink.rs